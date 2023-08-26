為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 每人375元吃乾杯！乾杯超市「中秋燒肉禮盒」肉肉箱47折下殺，早鳥優惠…

每人375元吃乾杯！乾杯超市「中秋燒肉禮盒」肉肉箱47折下殺，早鳥優惠再送「4800元現金券、和牛漢堡排」。

2023-08-26 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：乾杯 人氣：2,537
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

中秋烤肉節就先訂乾杯！一年一度烤肉節即將到來，乾杯集團電商平台「乾杯超市」霸氣推出8款中秋燒肉禮盒，以和牛隻首「宮崎牛」為主打，用超低價47折優惠、每人最低375元就能吃到頂級日本和牛，讓人在家裡就能開和牛燒肉派對，大大滿足肉肉控的心。
乾杯燒肉中秋禮盒/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
乾杯燒肉中秋禮盒/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

今年乾杯中秋燒肉禮盒推出「輕奢禮盒」、「中秋派對箱」和「中秋旗艦豪禮」3大系列，無論是小家庭、多人派對還是送禮等各種需求都能滿足。每一款禮盒除了有日本A5和牛、澳洲穀飼和牛等各部位的頂級肉品，其中最大亮點就是選用號稱「一輩子值得一吃的頂級牛肉」宮崎牛，豐富的油脂帶來的入口欲化的口感和甘甜的香氣，是最夢幻的肉肉饗宴。同時，也幫大家準備好乾杯經典醬料，讓人在家就能吃到乾杯的經典美味。
乾杯燒肉中秋禮盒/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
乾杯燒肉中秋禮盒/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

此外，於即日起至9/3推出早鳥優惠，只要買任一款燒肉禮盒，就先免費送「日本A5和牛炎肉、和牛漢堡排」之外，還有乾杯超市4,800元現金抵用券，總價值約5,847元，等於買到賺到。另有滿額再送價值999元「日本A5和牛牛排」、1,399元「日本A5和牛特選牛排」或2,699元「日本A5和牛菲力牛排」。

推薦閱讀：這樣烤才美！雲品Vantel車中泊跨界聯名「wildbbq 路邊烤肉」推出中秋BBQ烤肉方案，露營烤肉可以很簡單、可以很IG。
乾杯燒肉中秋禮盒/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
乾杯燒肉中秋禮盒/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

 

乾杯超市中秋燒肉禮盒資訊

銷售期間：即日起至9月30日
銷售通路：乾杯集團旗下餐飲通路、乾杯超市線上販售
線上網址：https://www.kanpai-mart.com.tw/
 

乾杯超市中秋燒肉禮盒早鳥優惠

活動時間：即日起至9月3日前
活動內容：
1、買即送：免費獲日本A5和牛炎肉、和牛漢堡排與乾杯超市4,800元現金抵用券，價值5,847元。
2、消費滿4,888贈價值999元「日本A5和牛牛排」，滿8,888元再加贈價值1,399元「日本A5和牛特選牛排」，消費滿12,888元再加贈價值2,699元「日本A5和牛菲力牛排」，最高總價值贈送5,097元。
3、原價2,899元的「日本A5和牛肋眼牛排」下殺3折享999元加購價，每筆消費限加購一次。

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
相關議題

中秋月圓
#和牛
morechevron_right
文章關鍵字
和牛 乾杯 燒肉 禮盒 more
中秋 優惠 日本和牛 中秋烤肉 中秋送禮
延伸閱讀

一起烤肉才香！3間13款烤肉組合「王品、乾杯、台畜」各出優惠，大份量烤肉組、海陸下殺優惠，2023中秋烤肉自己烤。

 編輯 李維唐

KoDo和牛燒肉，台中公益路超人氣燒肉，專人代烤輕鬆吃 ! iRent遊感生活 美味散策，帶你嚐遍全台50間餐廳，9/30前還不快來體驗。

 生活消費中心

一起烤肉才香！3間13款烤肉組合「王品、乾杯、台畜」各出優惠，大份量烤肉組、海陸下殺優惠，2023中秋烤肉自己烤。

 編輯 李維唐

必吃蛋捲再加1！大武山牧場推出限量「蛋入蛋捲」中秋限定禮盒，要用宇宙級的祝福慶祝中秋節、早鳥優惠再享最低77折。

 編輯 李維唐

2023漢來月餅！漢來情月中秋禮盒「典藏禮盒」、「風雅禮盒」挑戰老闆們的送禮清單，全新包裝美到捨不得送人。

 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up