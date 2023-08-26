每人375元吃乾杯！乾杯超市「中秋燒肉禮盒」肉肉箱47折下殺，早鳥優惠再送「4800元現金券、和牛漢堡排」。
中秋烤肉節就先訂乾杯！一年一度烤肉節即將到來，乾杯集團電商平台「乾杯超市」霸氣推出8款中秋燒肉禮盒，以和牛隻首「宮崎牛」為主打，用超低價47折優惠、每人最低375元就能吃到頂級日本和牛，讓人在家裡就能開和牛燒肉派對，大大滿足肉肉控的心。
今年乾杯中秋燒肉禮盒推出「輕奢禮盒」、「中秋派對箱」和「中秋旗艦豪禮」3大系列，無論是小家庭、多人派對還是送禮等各種需求都能滿足。每一款禮盒除了有日本A5和牛、澳洲穀飼和牛等各部位的頂級肉品，其中最大亮點就是選用號稱「一輩子值得一吃的頂級牛肉」宮崎牛，豐富的油脂帶來的入口欲化的口感和甘甜的香氣，是最夢幻的肉肉饗宴。同時，也幫大家準備好乾杯經典醬料，讓人在家就能吃到乾杯的經典美味。
此外，於即日起至9/3推出早鳥優惠，只要買任一款燒肉禮盒，就先免費送「日本A5和牛炎肉、和牛漢堡排」之外，還有乾杯超市4,800元現金抵用券，總價值約5,847元，等於買到賺到。另有滿額再送價值999元「日本A5和牛牛排」、1,399元「日本A5和牛特選牛排」或2,699元「日本A5和牛菲力牛排」。
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乾杯超市中秋燒肉禮盒資訊
銷售期間：即日起至9月30日
銷售通路：乾杯集團旗下餐飲通路、乾杯超市線上販售
線上網址：https://www.kanpai-mart.com.tw/
乾杯超市中秋燒肉禮盒早鳥優惠
活動時間：即日起至9月3日前
活動內容：
1、買即送：免費獲日本A5和牛炎肉、和牛漢堡排與乾杯超市4,800元現金抵用券，價值5,847元。
2、消費滿4,888贈價值999元「日本A5和牛牛排」，滿8,888元再加贈價值1,399元「日本A5和牛特選牛排」，消費滿12,888元再加贈價值2,699元「日本A5和牛菲力牛排」，最高總價值贈送5,097元。
3、原價2,899元的「日本A5和牛肋眼牛排」下殺3折享999元加購價，每筆消費限加購一次。
中秋月圓
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