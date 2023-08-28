為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 麥當勞賣龍蝦堡！吃得到龍蝦螯「麥當勞 螯龍蝦堡」限店、限量開賣，再加碼…

麥當勞賣龍蝦堡！吃得到龍蝦螯「麥當勞 螯龍蝦堡」限店、限量開賣，再加碼粉絲敲碗「香芋派」期間限定回歸。

2023-08-28 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：麥當勞 人氣：38,967
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

麥當勞龍蝦堡開賣！這次麥當勞新品挑戰最奢華、最享受的「海味」漢堡龍蝦堡，在8/30起期間限定、限量、限店推出新品「螯龍蝦堡」，主打每一個漢堡都能吃得到Q彈的龍蝦螯，讓海鮮控不用飛日本吃，在台灣就能吃到大滿足的龍蝦堡。

推薦閱讀：50嵐循環杯超可愛！50嵐新周邊「飲力循環杯」限定門市開賣，飲料控買「柚子烏龍」99元加購50嵐循環杯。
麥當勞 螯龍蝦堡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 螯龍蝦堡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

麥當勞極選新品「螯龍蝦堡」使用甘甜的野生美洲螯龍蝦，為了讓人品嚐到龍蝦肉的鮮甜原味，只搭配原葉生菜、香烤布里歐麵包，並且以酸甜清香的檸檬蛋黃醬作為調味，並且強調以熟食冷拌的料理方式、每份都能吃到龍蝦螯。超奢華的螯龍蝦堡全台只限量30萬份，要朝聖一定要準時先搶。
麥當勞 螯龍蝦堡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 螯龍蝦堡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

除了螯龍蝦堡之外，麥當勞鐵粉瘋狂敲碗的「香芋派」耶將在8/30快閃回歸，讓芋頭控心心念念的綿密、顆粒感芋頭內餡，搭配麥當勞酥脆派皮，每次回歸都讓粉絲們瘋狂洗版，這次不能再錯過。咖啡部分同步推出新品「秘魯高原之星單品咖啡」，強調水洗法帶出多層次的莓果、堅果與奶油巧克力香氣，讓咖啡控也能在麥當勞享受單品咖啡下午茶。
麥當勞 香芋派 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 香芋派 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

麥當勞 螯龍蝦堡

供應期間：2023/8/30上午10:30，至9/19日期間限定（或售完為止）。
售價：單點385元；經典套餐450元。
販售通路：餐廳指定專屬櫃檯、得來速窗口、數位自助點餐機
販售門市查詢：https://walkr.tw/LBo8UuxJ 

 

麥當勞 香芋派

供應期間：2023/8/30起，售完為止。
售價：單點35元

 

麥當勞 單品咖啡秘魯高原之星

供應期間：2023/8/30起，售完為止。
售價：
「秘魯高原之星單品美式 (冰/熱)」：75元
「秘魯高原之星單品那堤 (冰/熱)」：95元


詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#麥當勞
morechevron_right
文章關鍵字
麥當勞 龍蝦 龍蝦堡 香芋派 more
速食新品
延伸閱讀

東區打卡餐酒館再加一！預約制餐酒「嵩SUNG」插旗國父紀念館站，IG超夯「法式油封鴨腿、墨西哥脆餅」探店踩點先收藏。

 編輯 張人尹

速食控月底救星！激省「麥當勞30元漢堡、摩斯35元小漢堡」隱藏版吃法，再加碼「漢堡王買一送一」領軍5大速食優惠攻略。

 編輯 張人尹

可可布朗尼冰炫風7/19開賣！麥當勞「韓味雙牛魷魚堡」魷魚新品開賣，粉絲敲碗「可可布朗尼冰炫風」限量回歸。

 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up