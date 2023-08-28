麥當勞龍蝦堡開賣！這次麥當勞新品挑戰最奢華、最享受的「海味」漢堡龍蝦堡，在8/30起期間限定、限量、限店推出新品「螯龍蝦堡」，主打每一個漢堡都能吃得到Q彈的龍蝦螯，讓海鮮控不用飛日本吃，在台灣就能吃到大滿足的龍蝦堡。



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麥當勞極選新品「螯龍蝦堡」使用甘甜的野生美洲螯龍蝦，為了讓人品嚐到龍蝦肉的鮮甜原味，只搭配原葉生菜、香烤布里歐麵包，並且以酸甜清香的檸檬蛋黃醬作為調味，並且強調以熟食冷拌的料理方式、每份都能吃到龍蝦螯。超奢華的螯龍蝦堡全台只限量30萬份，要朝聖一定要準時先搶。







除了螯龍蝦堡之外，麥當勞鐵粉瘋狂敲碗的「香芋派」耶將在8/30快閃回歸，讓芋頭控心心念念的綿密、顆粒感芋頭內餡，搭配麥當勞酥脆派皮，每次回歸都讓粉絲們瘋狂洗版，這次不能再錯過。咖啡部分同步推出新品「秘魯高原之星單品咖啡」，強調水洗法帶出多層次的莓果、堅果與奶油巧克力香氣，讓咖啡控也能在麥當勞享受單品咖啡下午茶。









麥當勞 螯龍蝦堡

供應期間：2023/8/30上午10:30，至9/19日期間限定（或售完為止）。

售價：單點385元；經典套餐450元。

販售通路：餐廳指定專屬櫃檯、得來速窗口、數位自助點餐機

販售門市查詢：https://walkr.tw/LBo8UuxJ





麥當勞 香芋派

供應期間：2023/8/30起，售完為止。

售價：單點35元





麥當勞 單品咖啡秘魯高原之星

供應期間：2023/8/30起，售完為止。

售價：

「秘魯高原之星單品美式 (冰/熱)」：75元

「秘魯高原之星單品那堤 (冰/熱)」：95元





詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。