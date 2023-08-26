50嵐循環杯超可愛！50嵐新周邊「飲力循環杯」限定門市開賣，飲料控買「柚子烏龍」99元加購50嵐循環杯。
50嵐循環杯開賣了！為了響應環保政策，各大飲料店、手搖杯品牌都設計專屬循環杯週邊小物，讓飲料控收藏。這次50嵐中區推出限定版「50嵐飲力循環杯」，可愛半透明杯身加上專屬提袋，飲料控只要加價99元就能帶回家。
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為了讓飲料控一起響應環保，連鎖手搖杯「50嵐」這次推出專屬的環保杯周邊「50嵐飲力循環杯」，杯身ˇ用透明磨砂材質，可以微微透出內容物飲料的顏色，讓人拍照打卡更方便，同時搭配50嵐經典深藍色作為杯蓋，以及珍奶造型的杯塞。除此之外，每個杯子還附贈一個「飲力循環繩」，可以調整長度，也能搭配其他杯子使用，連配件都充滿小巧思。
本次50嵐飲料周邊新品「50嵐飲力循環杯」，9/1-9/30期間限定開賣，並且只在50嵐中區限定門市開賣，在活動期間只要使用指定支付方式「悠遊付」買指定飲品「柚子烏龍」，就能用99元加購一個「50嵐飲力循環杯」，也可以用149元直接購買，飲料控專屬周邊一定要GET。
50嵐飲力循環杯 販售資訊
販售期間：2023/9/1-9/30
活動門市：50嵐中區門市（桃竹苗中彰投雲嘉金澎等地區）
活動方式：
來店使用「悠遊卡/悠遊付」購買「柚子烏龍」，即可以$99加購乙組(直購價$149)，單筆消費僅限加購乙組。
詳細活動規範及供應情形，依 50嵐中區 官方公告為準。
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