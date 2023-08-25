小七咖啡週末優惠攻略！上班族終於熬到週末，等到超商有「咖啡優惠」小確幸，等不及下班就想開喝。本週7-ELEVEN推出指定飲品「第二杯10元、買2送2」限定優惠，從經典的CITY CAFE、小奢華「精品咖啡」系列，甚至是聯名款「agnès b.冰可可」，通通趁優惠喝起來。



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7-ELEVEN週末門市推出指定飲品優惠，8/24-8/26推出「大杯拿鐵、大杯美式」第二杯10元優惠，可以同品項冰熱熱選，在8/17-9/16期間每週四、五、六，都可享有「珍珠椰果四季春青茶」、水果冰磚「檸靜時光、橙香陽光」同品項第二杯10元優惠，適合週末下班前來兩杯壓壓驚。







在小七APP「行動隨時取」也推出飲品線上優惠，8/23-8/26推出現萃茶「青梅冰茶」買2送2優惠，8/23-8/28則有聯名款「agnès b.冰可可」嚐鮮價每杯70，現省29元。線上寄杯優惠則有多款指定飲品組合，520元可以買到「14杯卡布奇諾／大杯拿鐵」、「20杯大美式」、或「16杯經典純奶茶」等組合，最高每組可以省下380元，先準備好下禮拜上班的咖啡小確幸。







7-ELEVEN飲品咖啡優惠整理

門市優惠

活動期間：2023/8/24-8/26

活動內容：「大杯拿鐵、大杯美式」第二杯10元。



活動期間：2023/8/17-9/16期間每週四、五、六

活動內容：

現萃茶「珍珠椰果四季春青茶」同品項第二杯10元。

CITY PRIMA「檸靜時光、橙香陽光」同品項第二杯10元。





APP行動隨時取優惠

活動期間：8/23-8/26

活動內容：現萃茶「青梅冰茶」買2送2。



活動期間：8/23-8/28

活動內容：「agnès b.冰可可」嚐鮮價每杯70元。



活動期間：8/22-8/28

活動內容：推出多款組合520元優惠。

1、任選14杯「大杯卡布奇諾／大杯拿鐵」。

2、「大杯美式」20杯。

3、「黑糖珍珠撞奶」13杯。

4、「大杯精品拿鐵」7杯。

5、任選16杯「經典純奶茶／純奶青」。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。