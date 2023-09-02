Netflix《航海王》真人版影集終於來了！紅遍台灣日本老中青三代的少年動漫《航海王》，陪伴全球許多粉絲度過熱血的青春，自從數年前Netflix宣佈要拍真人版《航海王》影集後，大家就相當期待，但也有部分粉絲害怕真人版崩壞。隨著2021年11月公布主角群5大卡司、再到2023年6月公開前導預告片，如今已在8月31日正式上架播出，一起來看看5位元老級主角與隱藏人氣角色的介紹和精彩相關影片吧。



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▲圖片來源／Netflix



《航海王》真人版第一季共10集，對應漫畫至「東方藍」篇

1997年於《週刊少年 Jump》開始連載的《航海王》，近30年來在全球許多粉絲心中已是無法取代的經典動漫神作，作者尾田榮一郎以架空的「大海賊時代」為故事舞台，描述主角「蒙其·D·魯夫」為了想成為海賊王與得到傳說中的大祕寶「ONE PIECE」，與娜美、索隆、香吉士、騙人布等夥伴們一同出海冒險的故事。數年前宣布要改編成真人版時，立刻引起各地粉絲瘋狂討論，如今已在2023年8月31日於Netflix獨家播出，目前第一季以10集方式推出，對應漫畫劇情大約是到100話的「東方藍」篇，馬上就來看看這季5大角色的演員介紹，最後還有一位加碼的隱藏人氣角色也別錯過囉。

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魯夫：伊納基戈多伊 Iñaki Godoy 飾演

話題滿滿的《航海王》真人版幾乎都找來歐美演員詮釋，身為《航海王》最大主角的「蒙其·D·魯夫」，選角一直都是粉絲們最在意的重點，而此次飾演魯夫的演員就是來自墨西哥的伊納基戈多伊（Iñaki Godoy），目前才19歲的他作品還不算太多，較有名的代表作就是Netflix墨西哥影集《誰殺了莎拉？》，不過從伊納基戈多伊私下的生活照中，不難看出是個性格陽光活潑的男孩，飾演狂放不羈又野心滿滿的魯夫其實相當到位。

▲圖片來源／Netflix、IG@inakigo ▲圖片來源／Netflix



索隆：新田真劍佑 飾演

堪稱這次選角最成功的「綠藻頭」索隆，是由美籍日裔的超夯男星「新田真劍佑」來飾演，他也是在真人版《航海王》當中唯一的一位亞洲演員，不僅父親是去年剛過世的老牌演員「千葉真一」，弟弟也是同為演員的「真榮田鄉敦」。外表與體格都相當出眾的新田真劍佑，過往也曾出演過《神劍闖江湖 最終章》、《花牌情緣》、《JOJO的奇妙冒險》等許多爆紅日本人氣電影，這次真人版《航海王》影片上架短短不到一天，不少台灣網友就瘋狂讚美新田真劍佑飾演的索隆「簡直帥炸」、「我男生也覺得索隆超帥」、「肌肉線條真的超讚的」，相信新田真劍佑未來將繼續圈粉無數。

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娜美：艾蜜莉路德 Emily Rudd 飾演

身為草帽海賊團的門面與身材擔當，擅長觀測氣象與航海術的娜美，本身就已經是許多男性粉絲們的童年女神，飾演娜美的演員更是令粉絲們相當期待！真人版的娜美由美國新人女星艾蜜莉路德（Emily Rudd）所飾演，較有名的代表作是《恐懼大街 》、《Sea Change》、《羅曼諾夫後裔》，不只顏值超高、身材超辣，艾蜜莉路德私底下還是個動漫迷，相信也能將娜美還原到令粉絲滿意的程度。

▲圖片來源／Netflix、IG@emilysteaparty ▲圖片來源／Netflix



香吉士：塔茲斯凱拉 Taz Skylar 飾演

在草帽海賊團當中最紳士、負責眾人伙食的「黑腳廚師」香吉士，只要有美女出沒的地方一定就有他在，與索隆堪稱是海賊團當中顏值最高的兩位男成員！飾演香吉士的演員則是西班牙演員塔茲斯凱拉（Taz Skylar），壯碩的體格加上硬朗的外表，乍看之下與索隆的形象也頗為符合，但他在真人版《航海王》劇中成功搖身一變成為斯文的紳士廚師，也讓不少網友大讚美型又帥氣。

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騙人布：雅各吉勃遜 Jacob Gibson 飾演

有點冒失、膽小卻又時常引發笑點的「狙撃王」騙人布，找來了非裔演員雅各吉勃遜 （Jacob Gibson）來詮釋，由於外表相當神似本尊，所以當時選角公布就讓不少粉絲認為可以「立刻過關」，而相較於其他主角群的演員，雅各吉勃遜的戲劇經歷也相對豐富，像是《實習醫生》、《住院醫師》、《綠葉家族》都能看到他的身影，還沒開始看劇的觀眾們，可以期待他與伊納基戈多伊飾演的魯夫究竟如何演活這一對搞笑拍檔。

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克比：摩根戴維斯Morgan Davies 飾演

除此之外，在漫畫當中已經是海軍本部上校的「克比」也在這次真人版引起極大討論，堪稱是隱藏版的超人氣角色！魯夫在航程中打敗了專門綁架小孩的「亞爾麗塔海賊團」，將克比從可憐的奴隸生活中解救出來，而克比也從當初膽小懦弱的樣貌與性格，經過海軍訓練及成長後，成為了現在高大帥氣的海軍上校。飾演克比的是擁有清秀容貌的摩根戴維斯（Morgan Davies），同時他也是一位跨性別演員，不少網友看到劇照就對他的高顏值相當滿意，連帶也成為這次真人版當中的注目焦點。

▲圖片來源／Netflix、IG@morganlogoff



真人版《航海王》上架後，從選角、特效一面倒好評

其實此次製作真人版影集對Netflix來說可說是壓力不小，自2020年1月宣佈開拍的消息之後，粉絲就相當關心真人版是否又會走向崩壞之路，甚至還曾經有卡司外流的疑雲，不過自8月31日上架之後，網路上幾乎是一面倒好評，還有粉絲不惜徹夜一口氣看完全10集，縱使劇情有稍微改動調整，仍不影響觀影的流暢度，就連特效都備受讚揚，身為《航海王》的粉絲們，不妨利用假日趕緊追劇，重溫當年的熱血回憶。