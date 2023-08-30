挑戰最狂火鍋吃到飽壽星優惠！饗賓集團旗下除了自助百匯之外，還有一間超人氣「小福利麻辣鍋」吃到飽，也是火鍋控的口袋名單，這次小福利特別為9/4壽星慶生，壽星本人火鍋吃到飽只要94元，而9月份天秤座、處女座壽星也有「干貝免費吃」優惠，生日趴先約吃火鍋。



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小福利麻辣鍋一般消費分為「698鮮切肉品、798頂級好牛、898極享和牛」共3種消費方案，這次特別推出「94快樂節」壽星優惠活動，針對9/4當天生日的壽星，在9/4-9/6期間兩人以上同行用餐，壽星本人可享「用餐94元」限定優惠，94元就能享受和牛火鍋吃到飽。







此外，9/4當天壽星如果在8/31前先註冊會員，用餐再送「平日兩人同行 頂級好牛升級極饗和牛」優惠券乙張。如果不是9/4壽星也沒關係，小福利也針對9份「處女座、天秤座」壽星推出優惠，在9/1-9/30期間只要消費「898元極饗和牛套餐」，每人就送乙份「北海道生食級干貝」幫火鍋控壽星慶生。









小福利麻辣鍋 9月壽星優惠

9/4當日壽星

活動期間：2023/09/04-09/06

活動方式：

1、兩人以上同行用餐，凡9月4日壽星本人持證件，即可享用餐94元優惠。

2、8月31日前註冊iEAT會員，再送9月4日生日壽星「平日兩人同行 頂級好牛升級極饗和牛」優惠券乙張。



9月份壽星

活動期間：2023/09/01-09/30

活動方式：點極饗和牛套餐，每人送北海道生食級干貝乙份。



詳細活動規範及供應情形，依 小福利麻辣鍋 官方公告為準。