路易莎第二杯半價！路易莎咖啡「美式咖啡1元加價購」會員優惠攻略，9月天天喝「路易莎第二杯半價」咖啡控小確幸。
路易莎第二杯半價很可以！連鎖咖啡「路易莎」不只是許多人上班要來一杯的精神糧食，更是上班族辦公、學生做報告唸書的熱門首選。這次路易莎為了回饋鐵粉，在9月份再度推出「天天第二杯半價」限定優惠，還有早餐時段「美式咖啡1元加價購」，會員直接喝起來。
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路易莎「黑卡會員」許多人都有，但又不知道怎麼用、有什麼優惠。其實不用等店員問「有沒有會員」，可以直接出示「路易莎黑卡」官方LINE帳號、掃描會員條碼，就可以集點、並且使用每個月會員限定優惠。以往路易莎每個月都會推出「精品手沖」等咖啡優惠，這次更鎖定咖啡控的早餐、下午茶時段，推出全系列飲品優惠。
在9/1-9/30期間，只要刷路易莎會員，每天上午11點前可享「咖啡飲品第二杯半價」優惠，不含手沖、超越精品咖啡。早餐時段還有全新「65元超值活力早餐」組合，任選貝果、吐司、磚壓三明治，搭配中杯錫蘭紅茶，還能1元直接升等美式咖啡。此外，憑會員在11點以後點咖啡飲品，也可搭配「蛋糕系列9折」優惠，讓咖啡控從早餐到下午茶都有小確幸。
路易莎咖啡 9月黑卡會員優惠
活動期間：2023/09/01-09/30
活動條件：結帳前掃「路易莎黑卡會員」條碼。
優惠內容：
1、點「超值活力早餐」組合，加1元升級「美式咖啡」。
2、每天上午11點前，享「咖啡飲品第二杯半價」，不含手沖、超越精品咖啡。
3、每天上午11點後，買咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡），可用9折優惠加購蛋糕。
詳細活動規範及供應情形，依 路易莎咖啡 官方公告為準。
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