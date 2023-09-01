內科人免費喝珍奶！2023西湖手搖飲日「打卡免費喝珍奶」，再加碼「8間珍珠奶茶免費試喝」內湖上班族喝起來。
內科上班族的小確幸，免費喝珍奶！內科商圈內湖路、環山路一帶手搖杯店密集，是許多人的上班動力、精神糧食。這次由西湖商圈特別舉辦「2023西湖手搖飲日」商圈活動，以及「2023西湖珍珠盃」珍奶比賽，9/1一日限定，讓內湖人免費喝珍奶。
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這次「2023西湖手搖飲日」在9/1-9/30期間，集結西湖商圈16間在地手搖飲店、在地美食，依照店家規定消費滿額，就送「30元優惠券」，拿來買珍奶再省一波，合作店家包含超夯「迷客夏、清心福全、二口旅茶、水雲朵、貢茶」等。除此之外，只要與現場網美牆拍照打卡，直接免費送珍珠奶茶一杯。
除了送優惠券之外，9/1下午再加碼舉辦「2023西湖珍珠盃」珍奶比賽，集結8間知名品牌手搖杯，還有在地特色手搖飲、健康飲品店，推出限定珍奶進行比賽，活動現場也開放「免費試喝」，讓內科園區的上班族、珍奶控通通要先衝。
2023西湖手搖飲日
活動時間：112/09/01-9/30
活動內容：串聯西湖商圈在地手搖飲店與在地美食，只要消費滿額（一各店家規定）就送30元優惠券。
西湖好康券使用時間：2023/09/01-09/30
活動店家及滿額門檻：
迷客夏
地址：台北市內湖區內湖路一段285巷65弄8號
活動條件：滿額300元，贈30元優惠券。
清心福全
地址：台北市內湖區內湖路一段285巷了號
活動條件：滿額150元，贈30元優惠券。
兩點
地址：台北市內湖區內湖路一段425號
活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。
二口旅茶 台北西湖店
地址：台北市內湖區內湖路一段273號
活動條件：满額100元，贈30元優惠券。
綠色舞動
地址：台北市內湖區環山路一段9巷3號
活動條件：滿額100元，贈30元優惠券。
食字路口
地址：台北市內湖區內湖路一段285巷65弄
活動條件：滿額100元，贈30元優惠券。
嚮家涼水舖
地址：台北市內湖區內湖路一段323巷4弄20號
活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。
Spica 手作太空飲品
地址：台北市內湖區內湖路一段591巷15弄1號
活動條件：滿額300元，贈30元優惠券。
茗芋坊 Taro Tea
地址：台北市內湖區內湖路一段323巷18弄2-1號
活動條件：滿額100元，贈30元優惠券。
貢茶 台北西湖店
地址：台北市內湖區內湖路一段323巷1弄1號
活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。
Drink Store 水雲朵內科洲子店
地址：台北市內湖區瑞光路517號
活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。
磨豆傳奇
地址：台北市內湖區內湖路一段343-2號
活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。
米邑米製點心
地址：台北市內湖區內湖路一段285巷15號
活動條件：满額200元，贈30元優惠券。
禾稻町食堂
地址：台北市內湖區內湖路一段323巷13之3號
活動條件：滿額100元，贈30元優惠券。
達人麵館
地址：台北市內湖區環山路一段9巷7號
活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。
賀甲小館
地址：台北市內湖區內湖路一段323巷4弄5號
活動條件：满額200元，贈30元優惠券。
2023西湖珍珠盃
活動時間：112/09/01(五)下午14:00
活動地點：西湖綜合大樓後廣場(台北市內湖區內湖路一段285號)
活動內容：2023西湖珍珠盃 珍奶開放民眾試喝
詳細活動規範及供應情形，依 西湖商圈官方粉絲團 公告為準。
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