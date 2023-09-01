內科上班族的小確幸，免費喝珍奶！內科商圈內湖路、環山路一帶手搖杯店密集，是許多人的上班動力、精神糧食。這次由西湖商圈特別舉辦「2023西湖手搖飲日」商圈活動，以及「2023西湖珍珠盃」珍奶比賽，9/1一日限定，讓內湖人免費喝珍奶。



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這次「2023西湖手搖飲日」在9/1-9/30期間，集結西湖商圈16間在地手搖飲店、在地美食，依照店家規定消費滿額，就送「30元優惠券」，拿來買珍奶再省一波，合作店家包含超夯「迷客夏、清心福全、二口旅茶、水雲朵、貢茶」等。除此之外，只要與現場網美牆拍照打卡，直接免費送珍珠奶茶一杯。





除了送優惠券之外，9/1下午再加碼舉辦「2023西湖珍珠盃」珍奶比賽，集結8間知名品牌手搖杯，還有在地特色手搖飲、健康飲品店，推出限定珍奶進行比賽，活動現場也開放「免費試喝」，讓內科園區的上班族、珍奶控通通要先衝。









2023西湖手搖飲日

活動時間：112/09/01-9/30

活動內容：串聯西湖商圈在地手搖飲店與在地美食，只要消費滿額（一各店家規定）就送30元優惠券。

西湖好康券使用時間：2023/09/01-09/30

活動店家及滿額門檻：

迷客夏

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷65弄8號

活動條件：滿額300元，贈30元優惠券。



清心福全

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷了號

活動條件：滿額150元，贈30元優惠券。



兩點

地址：台北市內湖區內湖路一段425號

活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。



二口旅茶 台北西湖店

地址：台北市內湖區內湖路一段273號

活動條件：满額100元，贈30元優惠券。



綠色舞動

地址：台北市內湖區環山路一段9巷3號

活動條件：滿額100元，贈30元優惠券。



食字路口

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷65弄

活動條件：滿額100元，贈30元優惠券。



嚮家涼水舖

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷4弄20號

活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。



Spica 手作太空飲品

地址：台北市內湖區內湖路一段591巷15弄1號

活動條件：滿額300元，贈30元優惠券。



茗芋坊 Taro Tea

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷18弄2-1號

活動條件：滿額100元，贈30元優惠券。



貢茶 台北西湖店

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷1弄1號

活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。



Drink Store 水雲朵內科洲子店

地址：台北市內湖區瑞光路517號

活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。



磨豆傳奇

地址：台北市內湖區內湖路一段343-2號

活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。



米邑米製點心

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷15號

活動條件：满額200元，贈30元優惠券。



禾稻町食堂

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷13之3號

活動條件：滿額100元，贈30元優惠券。



達人麵館

地址：台北市內湖區環山路一段9巷7號

活動條件：滿額200元，贈30元優惠券。



賀甲小館

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷4弄5號

活動條件：满額200元，贈30元優惠券。

2023西湖珍珠盃

活動時間：112/09/01(五)下午14:00

活動地點：西湖綜合大樓後廣場(台北市內湖區內湖路一段285號)

活動內容：2023西湖珍珠盃 珍奶開放民眾試喝



詳細活動規範及供應情形，依 西湖商圈官方粉絲團 公告為準。

