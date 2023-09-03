Ad Astra奪米其林一星！主廚Kevin Rose用台灣在地食材打造Ad Astra，成立不到一年就奪星、堪稱最有潛力主廚。
隨著米其林的公布，大家最好奇的「新星」餐廳之中，就屬主廚Kevin Rose的Ad Astra最有討論度，成立不到一年就奪星、堪稱最有潛力主廚。而「Ad Astra」是由曾於紐約米其林二星餐廳Atera擔任副廚的Kevin Rose，與友人共同開設的高端餐廳，不到一年的時間奪星，到底有什麼迷人的魅力。
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首先在料理方面，主廚Kevin Rose表示，我來自紐約，我常說我的料理風格很「紐約」，紐約是一個文化的大熔爐，它吸納也融合了來自世界各地的文化，因此我的料理同樣受到四面八方而來的文化所影響，有的客人會嚐到日式風味、有的客人則感受到北歐技巧，但不管是哪一種，精緻（Refined）、Focused （專注）與新鮮（Fresh）一直是我的原則。
同時，主廚表示現在的料理，是特別針對台灣的氣候、台灣人的口味，進行一些味道上的調整。比起紐約人，台灣人的口味比較淡，主廚就會在鹽的用量進行調整，同時保持整道菜風味的平衡；比如台灣人不太喜歡酸，於是我也會試圖用不同的方式表現酸味，讓一道菜仍有我希望達到的清爽明亮，卻不讓人覺得太酸。主廚像一個樂手，要完成一段悅耳的旋律，要找出整首歌的平衡感。
而最推薦的料理之中，主廚覺得如果從客人們的反應來看，應該是「海膽 鬆餅」，這道菜有新鮮美味的海膽，加上了塞拉諾火腿，這兩者在濃郁的海味和鹹味之間有了適度的平衡；襯底的比利時鬆餅我也做了一些調整。一般比利時鬆餅的奶油味比較強烈、口感也很豐郁，但在這道菜裡，我則是選擇做出了表層酥脆，但內裡具備空氣感的質地，用來襯托這兩樣個性與味道都很強烈的食材。而這道菜也充分象徵了AD ASTRA的理念，也就是以特殊的視角、獨特的搭配，讓客人享受到食材最好的品質。
此外，主廚很常在週末時到濱江市場走走，作為一個新移民，我還在持續學習、探索台灣的季節食材。通常我看到不熟悉的食材會先拍下來，將照片傳給團隊，問大家這是什麼？通常台灣人會怎麼煮？有時候我就憑自己的直覺進行料理，有時候連團隊也不熟悉某種食材，我們就會一起嘗試不同的作法，常在這過程中有不同的發現，好像之前我們拿到了劍筍，我就將它拿去醃，我不知道台灣一般料理劍筍的方式，只是覺得這樣可能會好吃，就這麼試試看，得到了意外的成果。
Ad Astra
地址：台北市中山北路二段45巷23號
營業時間：週三至週日17:30 ~ 23:00 （週一、二公休）
價格：晚間套餐為台幣 3880元＋10% 與 5000+10%；wine pairing : 台幣1680元、non alcohol pairing：台幣 1380元。
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