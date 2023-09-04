為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 海底撈炒泡麵要搶！全家開賣「海底撈炒泡麵、千千皮蛋辣拌麵」最新聯名款，…

海底撈炒泡麵要搶！全家開賣「海底撈炒泡麵、千千皮蛋辣拌麵」最新聯名款，打造24小時辣味食堂。

2023-09-04 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：全家便利商店 人氣：5,797
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

無辣不歡的辣辣控有口福了！全家這次強勢和超夯麻辣鍋「海底撈」、百萬YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」聯名，於09/06起陸續推出多款獨家限定麻辣系列新品，其中在IG大爆紅的街邊小食「皮蛋辣拌麵」、療癒感加倍的「海底撈麻辣炒泡麵」，是這次激推必嚐鮮的人氣新品。
全家✕水水灶咖聯名/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

天氣爆熱就是要吃點辣味開胃，全家直接幫大家準備好超多麻辣系列新品，再度和「水水灶咖」聯手，以人氣千醬「蒜香辣籽」為主打推出全新香辣台味鮮食。針對早餐推出兩款新飯糰，「椒麻肉鬆飯糰」、「招牌傳統飯糰」，前者帶有香麻青花椒香氣，後者則是台式糯米飯糰中包進蔥蛋、辣菜脯、肉鬆後，再撒上花生糖粉，鹹甜滋味是大小朋友都愛。
全家✕水水灶咖聯名/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家✕水水灶咖聯名/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

主餐則是推出用3:7肥瘦比例的國產豬肉加上蒜香辣籽辣醬熬煮的「麻辣滷肉飯」；超商界中首賣的「皮蛋辣拌麵」則是將皮蛋和絞肉熬成醬之外，還額外再加上塊狀皮蛋碎增添香氣和口感；香醋芝麻醬加上蒜辣醬雙組合的「蒜辣雙醬麵」更是讓人一口口吃不停。
全家✕水水灶咖聯名/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家✕水水灶咖聯名/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

同時，全家更和海底撈聯名推出3款辣味袋裝小吃，將海底撈經典麻辣鍋底醬為基底的「海底撈麻辣炒泡麵」，香麻涮嘴的滋味，宵夜來一份超療癒。另外還有用多種中藥材和香料醃汁入味的「麻辣雞球」、香麻過癮「麻辣翅腿」，都是均一價59元，幫自己加菜吃飽飽。

推薦閱讀：只吃堅果糖餅會被笑！5個釜山特色美食必吃推薦，24小時老店「豬肉湯飯、河豚湯」就算搭紅眼班機也不怕餓。
全家海底撈麻辣炒泡麵/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


全家海底撈麻辣炒泡麵/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

 

全家✕水水灶咖聯名商品

1、椒麻肉鬆飯糰（09/06上市）35元
2、招牌傳統飯糰（09/13上市）49元
3、麻辣滷肉飯（09/06上市）79元
優惠：搭配購買指定副餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。

4、皮蛋辣拌麵（09/06上市）89元
優惠：搭配購買指定副餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。

5、蒜辣雙醬麵（09/13上市）75元
優惠：搭配購買指定副餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。

6、麻辣豬皮49元
優惠：搭配購買指定主餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。

7、水煎包45元
優惠：搭配購買指定主餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。
 

全家便利商店✕海底撈新品

品項：
1、海底撈麻辣炒泡麵（09/06上市）59元
2、海底撈麻辣雞球 59元
3、海底撈麻辣翅腿 59元

優惠：搭配購買指定主餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。

全家烤飯糰新品介紹
柚子胡椒雞肉烤飯糰（08/09上市）45元

優惠：
1、9/6-9/16，結帳使用全盈+PAY支付，享烤飯糰全系列79折優惠。
2、搭配指定飲品享59元餐促優惠。

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#海底撈
morechevron_right
文章關鍵字
海底撈 全家 聯名 麻辣 more
延伸閱讀

雙腰內豬排88元！日系豬排名店「吉豚屋Katsuya」歡慶八週年推出「腰內豬排二入」88元饗樂價，要讓豬排控吃到、賺到。

 編輯 李維唐

24小時全家飲料店！全家新配料「檸檬Q凍」尬仙女紅茶超搭，新品「檸檬Q凍紅、檸檬Q凍青」大杯只要59元。

 編輯 鄭雅之

史上最厭世的貓來了！夏日感滿點的清爽哈味，Mr.Wish和加菲貓推出的限定飲品「橘哈啵啵x綠哈啵啵」今夏就哈這一味。

 Walker新發現

芋頭控等到了！beard papa’s「芋泥奶霜泡芙、芋頭派」九月強打限定，大爆餡「芋泥奶霜泡芙」買就送濾掛咖啡。

 編輯 鄭雅之

台北京站，海底撈，一日吃飯魂。

 姑姑(sylvia20220218)
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up