海底撈炒泡麵要搶！全家開賣「海底撈炒泡麵、千千皮蛋辣拌麵」最新聯名款，打造24小時辣味食堂。
無辣不歡的辣辣控有口福了！全家這次強勢和超夯麻辣鍋「海底撈」、百萬YouTuber千千個人品牌「水水灶咖」聯名，於09/06起陸續推出多款獨家限定麻辣系列新品，其中在IG大爆紅的街邊小食「皮蛋辣拌麵」、療癒感加倍的「海底撈麻辣炒泡麵」，是這次激推必嚐鮮的人氣新品。
天氣爆熱就是要吃點辣味開胃，全家直接幫大家準備好超多麻辣系列新品，再度和「水水灶咖」聯手，以人氣千醬「蒜香辣籽」為主打推出全新香辣台味鮮食。針對早餐推出兩款新飯糰，「椒麻肉鬆飯糰」、「招牌傳統飯糰」，前者帶有香麻青花椒香氣，後者則是台式糯米飯糰中包進蔥蛋、辣菜脯、肉鬆後，再撒上花生糖粉，鹹甜滋味是大小朋友都愛。
主餐則是推出用3:7肥瘦比例的國產豬肉加上蒜香辣籽辣醬熬煮的「麻辣滷肉飯」；超商界中首賣的「皮蛋辣拌麵」則是將皮蛋和絞肉熬成醬之外，還額外再加上塊狀皮蛋碎增添香氣和口感；香醋芝麻醬加上蒜辣醬雙組合的「蒜辣雙醬麵」更是讓人一口口吃不停。
同時，全家更和海底撈聯名推出3款辣味袋裝小吃，將海底撈經典麻辣鍋底醬為基底的「海底撈麻辣炒泡麵」，香麻涮嘴的滋味，宵夜來一份超療癒。另外還有用多種中藥材和香料醃汁入味的「麻辣雞球」、香麻過癮「麻辣翅腿」，都是均一價59元，幫自己加菜吃飽飽。
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全家✕水水灶咖聯名商品
1、椒麻肉鬆飯糰（09/06上市）35元
2、招牌傳統飯糰（09/13上市）49元
3、麻辣滷肉飯（09/06上市）79元
優惠：搭配購買指定副餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。
4、皮蛋辣拌麵（09/06上市）89元
優惠：搭配購買指定副餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。
5、蒜辣雙醬麵（09/13上市）75元
優惠：搭配購買指定副餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。
6、麻辣豬皮49元
優惠：搭配購買指定主餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。
7、水煎包45元
優惠：搭配購買指定主餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。
全家便利商店✕海底撈新品
品項：
1、海底撈麻辣炒泡麵（09/06上市）59元
2、海底撈麻辣雞球 59元
3、海底撈麻辣翅腿 59元
優惠：搭配購買指定主餐，享單件折5元、兩件折10元餐促優惠。
全家烤飯糰新品介紹
柚子胡椒雞肉烤飯糰（08/09上市）45元
優惠：
1、9/6-9/16，結帳使用全盈+PAY支付，享烤飯糰全系列79折優惠。
2、搭配指定飲品享59元餐促優惠。
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