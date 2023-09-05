虎航特價機票899元飛日韓、東南亞玩到翻！不定期但很長推出限時下殺回饋的台灣虎航，這次再度無預警的推出38小時快閃秋冬特價機票。航點有超熱門的日韓、澳門、越南、泰國和菲律賓全航線，全都單程899元起就有，揪你出國到日韓賞楓玩雪、到澳門吃大餐、到東南亞享受海島度假感。





台灣虎航從今天早上10點整至9/6晚間23:59期間快閃推出秋冬大促銷機票，日本、韓國、澳門、越南、泰國和菲律賓等六國全航線任選，最便宜單人未稅899元就有。旅遊時間從即日起至12/10，先看準優惠時間先下訂、再來請特休。





日本除了熱門的東京、大阪之外，也推薦大家冬季到訪北海道欣賞雪國美景。又或是到訪韓國漫步在大邱胡同中探尋歷史；走訪海島濟州吃黑豬肉、和史努比合影賣萌。而越南旅遊則是隨著八月中旬開放電子簽證，比起原先簽證直接便宜4200元，是近期出國玩的新選擇。







搭虎航出國旅遊推薦：5個釜山特色美食必吃推薦

只吃黑糖堅果糖餅真的會被笑！作為韓國第二大城市的「釜山」，對比台灣就如同高雄一般，是全國最大港口城市。而位於南部的釜山因為早期韓戰的關係，有許多南下的避難民因刻苦的生活條件創作出許多釜山特色美食，流傳至今是連韓國在地人都大老遠跑去品嚐。



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搭虎航出國旅遊推薦：7個大邱免費景點

對於文青而言，大邱則是漫步穿梭在胡同中，探詢歷史遺留下來的古蹟美景。這次特別整理7個大邱免費散步景點攻略，以「大邱近代胡同」為主題每個點之間步行不超過5分鐘，邀請大家走進大邱胡同中，慢下腳步、靜下心來細細欣賞專屬於大邱的美好。



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搭虎航出國旅遊推薦：大邱韓屋星巴克7個打卡攻略

韓國玩才不只有首爾、釜山！近年爆夯的「釜山、大邱雙城旅行」是出國旅遊選擇，尤其是去年星巴克在大邱首度進駐百年韓屋，以絕美老宅特色星巴克讓「大邱」討論度瞬間飆升，是許多網美、文青搶著朝聖的新景點。這次窩客島實際探訪「星巴克大邱鐘路古宅店」，整理7個攻略告訴你避開人潮的最佳拍攝時間、和韓英文地址全都奉上，直接幫你做好功課整篇帶著走。



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搭虎航出國旅遊推薦：岡山倉敷11個兩天一夜全攻略

來到擁有「晴天王國」美譽的岡山縣，很多人一定都會特別前往古色古香的「倉敷美觀地區」，來這裡欣賞並排的白牆磚瓦建築、逛逛雜貨小店或是搭船遊覽倉敷川，而倉敷市除了這個最知名的景點以外，兒島、玉島、水島地區也隱藏了很多當地人都超推薦的美食和特色打卡點，趕緊跟著編輯的腳步實際來開箱，下次來到倉敷時不妨來到這些地方一探究竟，體驗更多別人都不知道的倉敷新玩法吧。



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搭虎航出國旅遊推薦：日本北海道13個特色體驗活動

以往來到北海道，大多人都會先安排小樽運河、旭川動物園或是富良野賞花等經典的觀光行程，但你知道北海道也能大玩刺激的SUP與空中滑索體驗嗎？還有搭乘天狗山纜車，還能造訪佐藤健與滿島光主演的日劇《First Love初戀》的取景地！趕快跟著編輯的腳步，把這13項另類的北海道吃喝玩樂行程通通筆記下來，下次來到日本的國境之北，立刻就來嚐試與以往完全不同的新玩法。



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搭虎航出國旅遊推薦：金沙澳門倫敦人7大亮點

如果想要享受奢華度假，就飛澳門！除了賭場之外，金碧輝煌的飯店一直是許多人飛澳門的理由，從台灣搭飛機不到2個小時就到，花最短時間就能進入度假狀態。這次金沙中國「澳門倫敦人」在5月份全新開幕，主打奢華英倫風格，從設計亮點、房型開箱、必玩體驗、到餐廳推薦，窩客島帶你一次看7大「澳門倫敦人」開幕亮點。



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搭虎航出國旅遊推薦：峴港最大新度假村開箱

位於中越最大規模的奢華綜合度假勝地「HOIANA RESORT＆GOLF」，是由瑰麗酒店集團管理規劃，近1000公頃範圍堪比台北信義區的大小，規劃4棟不同風格豪華酒店、超過10間餐廳、無邊際泳池、4公里私人白沙灘、娛樂場，以及榮獲亞太最佳高爾夫球場美名的高爾夫球場等設施，最便宜房間只要110美金就能入住，等於雙人房一個人只要1,650元即可享有全套奢華奢施。



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台灣虎航 秋冬特價機票

售價：單程未稅TWD 899元起

活動時間：2023/9/5 10:00 - 2023/9/6 23:59

旅遊期間 : 2023/9/5 – 2023/12/20

航線：日本、韓國、澳門、越南、泰國、菲律賓全航線

購買網址：https://bit.ly/47UgyRb



各項費用&手續費&注意事項詳見：

https://www.tigerairtw.com/zh-tw/ready-to-go/fees