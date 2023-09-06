必勝客電風扇太可愛！必勝客「比薩電風扇」獨家限定免費抽，中秋再加碼「比薩烤肉爐」月見韓式烤五花比薩開吃。

必勝客新周邊，比薩電風扇、比薩烤肉爐！台灣必勝客除了超狂比薩口味之外，這次為了慶祝全台第300間門市開幕，設計超可愛「比薩電風扇」，更推出中秋節新品「月見韓式烤五花比薩」並預告限定小物「比薩烤肉爐」，用限定版的必勝客烤肉爐、電風扇，打造中秋節最應景周邊。



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必勝客全台第300間門市，即日起在新莊中原路正式登場，為了和披薩控一起慶祝，必勝客在9/6-9/12開幕首週期間，只要在新莊中原店外帶消費，就有抽獎資格，有機會抽中「必勝客300店紀念手持電扇」，以必勝客經典紅色設計，搭配風扇中央的比薩圖案造型，讓人邊吹風也想吃比薩。







同時配合300店開幕，必勝客針對APP會員同步推出優惠，只要是PK雙饗卡會員，在9/6-9/8期間在全台任一家必勝客外帶消費滿1000元，即可獲贈加碼點數300點，點數可折抵消費或免費兌換任你配套餐一份，包含超人氣鬆厚小比薩、義大利麵或熱烤副食、點心或飲料，總價值最高達658元。





除此之外，必勝客再加碼斟中秋節推出新品「月見韓式烤五花比薩」，使用台灣五花肉搭配香甜濃厚的韓式新松辣醬、韓式蘿蔔、康門貝爾起司、金黃月見蛋沙拉，打造多層次口感。必勝客更預告將推出限定版「必勝懶人烤爐」讓人輕鬆DIY烤肉，再掀話題。



必勝客 300店限定活動

活動期間：9/6-9/12

活動門市：必勝客新莊中原店限定

活動內容：只要在新莊中原店外帶消費，就有抽獎資格，有機會抽中「必勝客300店紀念手持電扇」。



必勝客 APP限定活動

活動期間：9/6-9/8

活動內容：在全台任一家必勝客外帶消費滿1000元，即可獲贈加碼點數300點，點數可折抵消費或免費兌換任你配套餐一份。