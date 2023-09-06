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內科人必吃火鍋！陞豪鍋物打造頂級食材、親民價格、舒適環境，搶攻內科人商業午餐、下班聚會首選清單。

2023-09-06 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：740
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編輯 李維唐

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說到吃火鍋，真的很難遇到一個人會和你說，我不愛吃火鍋。火鍋可以說是台灣人最愛的料理選項。為了讓內湖人、內科人可以品嚐到最美味的個人火鍋，陞豪鍋物插旗內科，打造頂級食材、親民價格、舒適環境，搶攻內科人商業午餐、下班聚會首選清單。

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在基隆開業14年了「陞豪鍋物」，這一次首度進軍台北市，就選在天龍國的科學園區，一方面是看準了內科人對於「吃」的講究，二方面了解到內科人對於「食材」的要求。所以，陞豪鍋物創辦人練樹林表示，陞豪鍋物從進貨、料理到上桌，每個環節皆嚴格把關，就是要給內科人最棒的頂級食材、最親民價格、以及最舒適用餐環境，要讓內科人不論是部門商業午餐，還是同事下班聚會，都可以在陞豪鍋物找到自己要的美味。


陞豪鍋物在湯底方面，一共有六種口味可以選擇，其中包含了原味湯、泡菜湯、味噌湯、麻辣湯、藥膳湯、牛奶湯，其中有以麻辣湯、牛奶湯最受歡迎。並且，每一種湯頭都是真材實料的熬製，特別是人氣麻辣湯，還可以品嚐到淡淡的中藥香氣、不死辣、不鹹麻，讓食材下鍋後仍可以品嚐到鮮味。


除了湯頭之外，在海鮮方面更是要求一定要很新鮮，創辦人表示店內的海鮮食材，太多數都是來自於基隆，因為創辦人與許多船長認識，所以很多漁船一靠岸就會把最好的漁貨留給「陞豪鍋物」，也讓內科人、內湖人可以品嚐到最新鮮的海味。


創辦人更是大推「龍膽石斑魚片」，因為這是台灣宜蘭外海補撈的，只要簡單涮一分鐘，就可以吃到超彈牙、好入口、又有營養價值的龍膽石斑。此外，龍蝦、小卷、透抽、鮑魚、老虎蝦、天使蝦，都是不能錯過的必吃品項，喜歡海鮮的火鍋控也可以直接選擇人氣「海鮮特頂」套餐，再加碼肉品、就是超有飽足感的海陸大餐。



 

 

 

陞豪鍋物 內湖旗艦店

地址：台北市內湖區瑞光路188巷60號1F
電話：02-2657-5208

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