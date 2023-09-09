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大直忠泰新開店！懂吃老饕會愛「JK STUDIO法式餐酒館」打破法餐吃不飽刻板印象，預約才有「法式鄉村慢烤春雞、白酒酸菜豬腳鍋」先吃。

2023-09-09 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：656
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編輯 鄭雅之

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懂吃老饕會愛「JK STUDIO法式餐酒館」插旗大直！以質感生活打造新概念商城的「忠泰樂生活」，從開幕至今便是文青、網美和吃貨最愛的聚餐、逛街選擇。而位於5樓的「JK STUDIO 法式餐酒館」也於近日正式開幕，強調傳統法式家常菜搬到餐桌上，顛覆大家法餐盤子很大、餐點很小的刻板印象。首推主打期間限定「法式鄉村慢烤春雞、白酒酸菜豬腳鍋」，要先預約才能品嚐的美味。
大直忠泰勒生活美食JK STUDIO法式餐酒館 店家資訊/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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將法國人從小吃到大的傳統老法菜呈現給台北饕客，包含蟹肉餅、諾曼第豬排、阿爾薩斯豬腳鍋、烤春雞等，從冷前菜、熱前菜到主餐和甜點一應俱全，更提供多款紅白葡萄酒和啤酒等選擇，下班就來享受餐酒搭配。推薦帶骨的「諾曼第豬排」，帶有厚度的噶瑪蘭黑豬佐上自製焦糖蘋果醬，鹹甜滋味超搭。另外，還有油封鴨腿、美國無骨牛小排等主餐選擇。
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並推出季節限定兩款新菜，於九月底前每日限量供應的「阿爾薩斯白酒酸菜豬腳鍋」，因阿爾薩斯和德國毗鄰，故而受到德國豬腳的影響，煙燻過的豬腳、法式普羅旺斯傳統香腸、馬鈴薯與各式蔬菜料整盤上桌，適和多人分食。而「法式鄉村慢烤春雞」則是嚴選450~600克的小春雞，先醃泡、風乾再炙烤將其風味濃縮再濃縮。

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JK STUDIO法式餐酒館 店家資訊

電話：02-8502-5666
地址：台北市中山區樂群三路200號5樓(5F-08)

 

更多大直忠泰勒生活美食JK STUDIO法式餐酒館照片：
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餐酒館 法式 忠泰樂生活 大直美食
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