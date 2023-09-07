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史努比保溫杯又想買！SNOOPY「真空保溫吸管提袋組」狗屋吸管套超萌，再加碼「Kitty、奇奇蒂蒂」居家小物7-ELEVEN開賣。

2023-09-07 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：776
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編輯 張人尹

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史努比杯杯，又要買到剁手手！7-ELEVEN近期推出超多「史努比」限定周邊預購，讓粉絲每週都有理由衝小七買爆，這次除了史努比新品「真空保溫吸管提袋組」之外，更同步推出三麗鷗Hello Kitty系列周邊、迪士尼奇奇蒂蒂與小熊維尼系列，無論居家用品、Outdoor野餐小物通通都要搶先入手。

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7-ELEVEN預購新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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這次7-ELEVEN針對史努比系列預購，全新推出「真空保溫吸管提袋組」以藍色、綠色、褐色三款顏色設計，保溫杯使用304不鏽鋼內膽，搭配史努比經典的狗屋造型吸管套，讓人直飲、用吸管喝都可愛。除此之外，每個杯子都搭配一個多功能史努比提袋，讓人外出搭配更吸睛。
7-ELEVEN預購新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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擄獲少女心的三麗鷗系列，這次預購推出多款居家小物，其中包含「浴巾毛童巾2件組、小方巾7入組」100%純棉台灣製，搭配粉嫩Kitty圖案，融化少女心。本次預購更推出可愛寢具「涼感枕套」5款角色造型超療癒，以及6款「三麗鷗保溫保冷大提袋」，超大容量無論是買菜、野餐都超實用。
7-ELEVEN預購新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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同樣野餐必備小物，這次預購也推出「奇奇蒂蒂」野餐小物，其中「摺疊坐墊收納袋組」可以把坐墊收納成大束口包、另一款「多用途野餐墊包」也能把野餐墊收納成肩背包，讓人出門更方便。迪士尼系列同步推出超溫馨「森林維尼陶瓷杯」套組，每組包含500ml陶瓷杯、湯匙、小碟子，讓人無論在家吃、出門吃都可可愛愛。
7-ELEVEN預購新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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7-ELEVEN預購新品資訊

史努比系列

預購期間：9/6上午11:00起
預購方式：憑條碼預購、ibon預購
品項及價格：
史努比真空保溫吸管提袋組（藍色款/綠色款/褐色款）：699元/款
 

三麗鷗系列

預購期間：9/6上午11:00起
預購方式：憑條碼預購、ibon預購
品項及價格：
凱蒂貓浴巾：359元/組
凱蒂貓毛童巾2件組：139元/組
凱蒂貓小方巾7入組：339元/組
涼感枕套：189元/款

預購期間：9/13上午11:00起
預購方式：憑條碼預購、ibon預購
品項及價格：
三麗鷗保溫保冷大提袋：349元/款
 

迪士尼系列

預購期間：9/6上午11:00起
預購方式：憑條碼預購、ibon預購
品項及價格：
奇奇蒂蒂摺疊坐墊收納袋組：399元/組
奇奇蒂蒂多用途野餐墊包：499元/組

預購期間：9/13上午11:00起
預購方式：憑條碼預購、ibon預購
品項及價格：
森林維尼陶瓷杯組：429元/組

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

看更多7-ELEVEN預購新品：

7-ELEVEN預購新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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