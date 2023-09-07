史努比保溫杯又想買！SNOOPY「真空保溫吸管提袋組」狗屋吸管套超萌，再加碼「Kitty、奇奇蒂蒂」居家小物7-ELEVEN開賣。
史努比杯杯，又要買到剁手手！7-ELEVEN近期推出超多「史努比」限定周邊預購，讓粉絲每週都有理由衝小七買爆，這次除了史努比新品「真空保溫吸管提袋組」之外，更同步推出三麗鷗Hello Kitty系列周邊、迪士尼奇奇蒂蒂與小熊維尼系列，無論居家用品、Outdoor野餐小物通通都要搶先入手。
推薦閱讀：必勝客電風扇太可愛！必勝客「比薩電風扇」獨家限定免費抽，中秋再加碼「比薩烤肉爐」月見韓式烤五花比薩開吃。
這次7-ELEVEN針對史努比系列預購，全新推出「真空保溫吸管提袋組」以藍色、綠色、褐色三款顏色設計，保溫杯使用304不鏽鋼內膽，搭配史努比經典的狗屋造型吸管套，讓人直飲、用吸管喝都可愛。除此之外，每個杯子都搭配一個多功能史努比提袋，讓人外出搭配更吸睛。
擄獲少女心的三麗鷗系列，這次預購推出多款居家小物，其中包含「浴巾毛童巾2件組、小方巾7入組」100%純棉台灣製，搭配粉嫩Kitty圖案，融化少女心。本次預購更推出可愛寢具「涼感枕套」5款角色造型超療癒，以及6款「三麗鷗保溫保冷大提袋」，超大容量無論是買菜、野餐都超實用。
同樣野餐必備小物，這次預購也推出「奇奇蒂蒂」野餐小物，其中「摺疊坐墊收納袋組」可以把坐墊收納成大束口包、另一款「多用途野餐墊包」也能把野餐墊收納成肩背包，讓人出門更方便。迪士尼系列同步推出超溫馨「森林維尼陶瓷杯」套組，每組包含500ml陶瓷杯、湯匙、小碟子，讓人無論在家吃、出門吃都可可愛愛。
7-ELEVEN預購新品資訊
史努比系列
預購期間：9/6上午11:00起
預購方式：憑條碼預購、ibon預購
品項及價格：
史努比真空保溫吸管提袋組（藍色款/綠色款/褐色款）：699元/款
三麗鷗系列
預購期間：9/6上午11:00起
預購方式：憑條碼預購、ibon預購
品項及價格：
凱蒂貓浴巾：359元/組
凱蒂貓毛童巾2件組：139元/組
凱蒂貓小方巾7入組：339元/組
涼感枕套：189元/款
預購期間：9/13上午11:00起
預購方式：憑條碼預購、ibon預購
品項及價格：
三麗鷗保溫保冷大提袋：349元/款
迪士尼系列
預購期間：9/6上午11:00起
預購方式：憑條碼預購、ibon預購
品項及價格：
奇奇蒂蒂摺疊坐墊收納袋組：399元/組
奇奇蒂蒂多用途野餐墊包：499元/組
預購期間：9/13上午11:00起
預購方式：憑條碼預購、ibon預購
品項及價格：
森林維尼陶瓷杯組：429元/組
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。
看更多7-ELEVEN預購新品：
文章目錄
編輯 張人尹最新文章
- 饗食天堂餐券299元！易遊網「99會員旅遊節」7大優惠攻略先收下，9元肯德基蛋撻、9元西堤牛排、機票買一送一要先搶。
- 必勝客電風扇太可愛！必勝客「比薩電風扇」獨家限定免費抽，中秋再加碼「比薩烤肉爐」月見韓式烤五花比薩開吃。
- 麥當勞三件點心99元！速食控秒加「麥當勞官方LINE帳號」正式上線，限定優惠「買三送一、點心3件99元」手刀吃起來。
- 爭鮮吃得到大星鰻壽司！爭鮮迴轉壽司「豪邁一本星鰻」浮誇開賣，再加碼「櫻桃鴨、天使紅蝦」小奢華壽司吃起來。