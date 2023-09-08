爆漿巧克力烤棉花糖！烤肉必備「阿華田雪球濃心棉花糖」新包裝改版回歸，隨手包「烤棉花糖」樓下7-11就能買。
中秋節烤肉必備的甜點，絕對是烤得金黃、微微融化的「烤棉花糖」！為了讓人烤肉有個完美的甜點做結尾，這次阿華田超人氣甜點「阿華田雪球濃心棉花糖」在中秋節前改版回歸，一樣有爆漿巧克力內餡，新設計小包裝隨手包，在7-ELEVEN開賣，讓人烤肉補貨更方便。
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這次阿華田「雪球濃心棉花糖」即日起強勢回歸，在柔軟的棉花糖中，搭配流心的阿華田巧克力內餡，單吃就能有不同層次的口感。此外，阿華田更特別推薦在烤肉時，把棉花糖串起，在爐火上旋轉、慢慢加熱，就能吃得到外皮金黃酥鬆、內餡柔軟爆漿的熔岩巧克力麥芽甜點。此外也能發揮創意，夾在餅乾中一起吃，更能享受不同口感變化。
為了讓人更方便隨時隨地開吃，這次「阿華田雪球濃心棉花糖」特別設計78公克小包裝隨手包，並且在7-ELEVEN正式開賣，在樓下、巷口小七就可以隨時補貨。除此之外，經典包裝的「阿華田雪球濃心棉花糖」也同步在全台全聯、寶雅、家樂福、大潤發及各大通路販售，採買烤肉食材一起買起來。
阿華田雪球濃心棉花糖隨手包 販售資訊
販售通路：7-ELEVEN
售價：59元（每包78公克）
詳細活動規範及供應情形，依 阿華田 官方公告為準。
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