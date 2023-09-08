我不是胖虎悠遊卡！3D造型「我不是胖虎立體造型悠遊卡」胖且生氣限量預購，實體化「氣噗噗胖虎悠遊卡」售完不補要先搶。
我不是胖虎悠遊卡，限量開賣！萌翻一整票貓奴的「我不是胖虎」近期除了實體快閃店之外，更在網路通路也開始搶攻粉絲錢包。本次特別在台中打造「TIGER POWER虎力健身房」實體快閃店之外，更搶先推出新品「我不是胖虎立體造型悠遊卡」，用氣噗噗、圓滾滾的胖虎造型，陪著粉絲搭捷運耍可愛。
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近年「立體造型悠遊卡」是許多粉絲爭相收藏的「實用」周邊小物之一，不論嗶公車、嗶捷運，甚至嗶停車場都能拿出可愛的立體悠遊卡賣萌，成為全場焦點。這次超萌角色「我不是胖虎」特別推出3D立體悠遊卡，9/13起將開放線上預購，並且直接預告「限量販售、售完不補」，粉絲們一定要趁這波先收藏。
本次「我不是胖虎立體造型悠遊卡」特別以胖虎經典插圖「胖且生氣」作為原型，把雙手抱胸、傲嬌生氣臉的胖虎完整還原，打造圓滾滾、又氣噗噗的可愛模樣，就連「蛋蛋」細節也完美還原，可以透過頭頂小孔穿過繩子，作為吊飾使用。在感應時，「胖虎」更呈現躺平姿勢，是本次「我不是胖虎立體造型悠遊卡」的隱藏亮點之一，讓人在什麼場合拿出來都能可可愛愛。
我不是胖虎立體造型悠遊卡
預購時間：2023/09/13 中午12:00起
預購通路：https://shopbecometrue.tw/Ph5lB
售價：690元/個，不含運費
優惠活動：單筆買3組可享免運優惠。
詳細活動規範及供應情形，依 我不是胖虎 官方公告為準。
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