為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 我不是胖虎悠遊卡！3D造型「我不是胖虎立體造型悠遊卡」胖且生氣限量預購…

我不是胖虎悠遊卡！3D造型「我不是胖虎立體造型悠遊卡」胖且生氣限量預購，實體化「氣噗噗胖虎悠遊卡」售完不補要先搶。

2023-09-08 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：© BU2MA 人氣：1,799
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

我不是胖虎悠遊卡，限量開賣！萌翻一整票貓奴的「我不是胖虎」近期除了實體快閃店之外，更在網路通路也開始搶攻粉絲錢包。本次特別在台中打造「TIGER POWER虎力健身房」實體快閃店之外，更搶先推出新品「我不是胖虎立體造型悠遊卡」，用氣噗噗、圓滾滾的胖虎造型，陪著粉絲搭捷運耍可愛。

推薦閱讀：史努比保溫杯又想買！SNOOPY「真空保溫吸管提袋組」狗屋吸管套超萌，再加碼「Kitty、奇奇蒂蒂」居家小物7-ELEVEN開賣。
我不是胖虎立體造型悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
我不是胖虎立體造型悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

近年「立體造型悠遊卡」是許多粉絲爭相收藏的「實用」周邊小物之一，不論嗶公車、嗶捷運，甚至嗶停車場都能拿出可愛的立體悠遊卡賣萌，成為全場焦點。這次超萌角色「我不是胖虎」特別推出3D立體悠遊卡，9/13起將開放線上預購，並且直接預告「限量販售、售完不補」，粉絲們一定要趁這波先收藏。
我不是胖虎立體造型悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次「我不是胖虎立體造型悠遊卡」特別以胖虎經典插圖「胖且生氣」作為原型，把雙手抱胸、傲嬌生氣臉的胖虎完整還原，打造圓滾滾、又氣噗噗的可愛模樣，就連「蛋蛋」細節也完美還原，可以透過頭頂小孔穿過繩子，作為吊飾使用。在感應時，「胖虎」更呈現躺平姿勢，是本次「我不是胖虎立體造型悠遊卡」的隱藏亮點之一，讓人在什麼場合拿出來都能可可愛愛。
我不是胖虎立體造型悠遊卡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

我不是胖虎立體造型悠遊卡

預購時間：2023/09/13 中午12:00起
預購通路：https://shopbecometrue.tw/Ph5lB
售價：690元/個，不含運費
優惠活動：單筆買3組可享免運優惠。

詳細活動規範及供應情形，依 我不是胖虎 官方公告為準。

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#我不是胖虎
morechevron_right
文章關鍵字
我不是胖虎 悠遊卡 立體悠遊卡 胖虎
延伸閱讀

必勝客電風扇太可愛！必勝客「比薩電風扇」獨家限定免費抽，中秋再加碼「比薩烤肉爐」月見韓式烤五花比薩開吃。

 編輯 張人尹

收集控又多一個目標！剉冰店、冰菓室一定要加的「飛燕煉乳」推出縮小版飛燕煉乳造型悠遊卡，搶攻收集控的必收清單。

 編輯 李維唐

袋鼠杯杯太可愛！五桐號「DinoTaeng集點小物」即日起正式開搶，超萌造型「馬克杯、拍拍夜燈」光看到就尖叫。

 編輯 張人尹

航空迷準備搶！中華航空推出「一卡通聯名飛機3D立體造型卡」8/24限量發行，嗶嗶還會發出三點耀眼光芒、怎麼能不收。

 編輯 李維唐

捏了會回彈！紓壓系嗶嗶卡「福祿壽桃一卡通」Q軟手感超療癒，卡控先衝小七收藏。

 編輯 鄭雅之
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up