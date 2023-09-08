挑戰史上最強烤肉組合！Smith & Wollensky推出美式BBQ烤肉禮盒，巴菲特最愛乾式熟成牛排化身烤肉組合、不到1000元即可享用。

又到一年一度在家烤肉、凝聚家庭共識，一起把中秋烤肉節「烤好、烤滿」的日子了，經典牛排館Smith & Wollensky了解到老饕們的需求，決定把老饕們最愛的牛排，由副牌S&W Butcher’s Shop，複合式餐廳肉舖推出式BBQ烤肉禮盒，把巴菲特最愛乾式熟成牛排化身烤肉組合、每人平均肉量12OZ.起、最低不到1000元即可享用。



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同時，這一次的2023中秋最強美式BBQ烤肉禮盒陣容，包含了有S&W獨家28天乾式熟成牛排，夏多布里昂牛排、乾式熟成牛肉漢堡排、日本熊本A5牛排、菲力牛排、全骨牛小排…等餐廳招牌菜色全集合，不同於餐廳大份量厚切肉品需要使用專業設備烹煮，烤肉禮盒貼心調整牛排厚度，手工客製多款燒肉食材如骰子牛、烤肉片，並提供燒烤烹調指南，輕鬆上手無負擔。





並且，美式BBQ禮盒分為三款，經典組、分享組和豪華組任挑選，不論是小家庭或是親友團聚烤肉都適合，維持Smith & Wollensky大份量美式分享風格，肉品重量超過1.5公斤，每款組合單人份量12OZ.起跳，最低每人不到1000元即可享用頂級肉品，大口吃肉超滿足，送禮自用兩相宜除了肉品的挑選。同時，BBQ的配菜也是重頭戲，禮盒內含兩款餐廳熱銷的美式經典配菜松露起司通心粉和奶油菠菜，搭配S&W特製牛排醬和肯瓊香料增添風味，今年中秋來場美式BBQ的頂級饗宴。









美式BBQ經典烤肉組售價3988元

入門款美式BBQ經典烤肉組適合3~4人分享，共有五款精選肉品總重約1550g(54OZ.)，每人份量約13OZ.。

組合內容：

美國Prime乾式熟成紐約客牛排 x2 (250g)、美國乾式熟成牛肉漢堡排x 4 (440g)、美國Prime嫩角尖沙朗厚切烤肉片 x2 (180g)、美國菲力骰子牛 x 8 (230g)、醃漬去骨半雞 x1 (450g)、松露通心粉 x1 (500g)、奶油菠菜 x1 (280g)、S&W烤肉醬 x1 (130g)、S&W肯瓊香料 x1 (40g)



美式BBQ分享烤肉組 售價5988元

大份量美式BBQ分享烤肉組適合5~6人享用，六款肉品總重約2450g(86OZ.) ，每人份量約14OZ.，飽足感十足！其中店內招牌BBQ醬烤全骨牛小排，熟食復熱即可食用，非常方便美味。

組合內容：

美國Prime乾式熟成紐約客牛排x2 (250g)、美國乾式熟成牛肉漢堡排x 6 (660g)、美國Prime嫩角尖沙朗厚切烤肉片x4 (360g)、美國菲力骰子牛x 10 (280g)、美國Prime BBQ全骨牛小排x1 (450g)、醃漬去骨半雞x1 (450g)、松露通心粉x1 (500g)、奶油菠菜x1 (280g)、S&W烤肉醬x1 (130g)、S&W肯瓊香料x1 (40g)



美式BBQ豪華烤肉組 售價7988元

Smith & Wollensky奢華牛排全集合！特別挑選餐廳四款最頂級牛排餐點：巴菲特最愛乾式熟成紐約客牛排、銷售冠軍乾式熟成肋眼牛排、菲力最精華部位夏多布里昂牛排以及日本熊本A5和牛紐約客牛排，一次嚐盡極致美味！組合包含六款肉品，總重約2060g(72OZ.) ，適合5~6人分享，每人份量約12OZ.。

組合內容：

美國乾式熟成牛肉漢堡排x 8 (880g)、美國夏多布里昂牛排x 2 (230g)、美國Prime乾式熟成紐約客牛排x2 (250g)、美國Prime乾式熟成肋眼牛排x2 (300g)、日本熊本A5紐約客牛排x1 (250g)、日本鹿兒島A5嫩肩燒肉片x1 (150g)、松露通心粉x1 (500g)、奶油菠菜x1 (280g)、S&W烤肉醬x1 (130g)、S&W肯瓊香料x1 (40g)







