鍾小姐、邱先生吃披薩打折！薄多義推出「中秋月圓」披薩優惠5折起，對中姓名「中、秋、月、圓」中秋節約吃披薩。
鍾小姐、邱先生，中秋節約吃披薩！義式料理品牌「薄多義」這次不玩炸雞翅優惠，而在中秋節期間推出「中秋月圓」對中名字、披薩打折優惠，只要姓名裡有任何一字跟「中、秋、月、圓」就享優惠，中秋節就要揪團約吃披薩慶祝。
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薄多義配合中秋節話題，特別在整個9月推出「中秋月圓」優惠活動，憑身分證姓名對中「中、秋、月、圓」，只要同音就能享優惠。對中一個字享披薩75折，如「邱先生、鍾小姐」，對中二字披薩5折，如名字「秋月、圓圓」，如果名字三個字都對中，直接送你免費吃披薩。
薄多義Bite 2 Eat表示，店內披薩特委由義大利百年窯場手工打造烤窯，要讓台灣披薩控可以不用飛出國，就能吃得到薄皮、有嚼勁的義式披薩餅皮，推薦口味包含經典「瑪格麗特披薩」、香辣系列「泰式海鮮披薩」，還有甜口味的「熔岩可可起司披薩餃」，通通趁中秋節優惠吃起來。
薄多義 中秋月圓優惠活動
活動期間：2023/09/01-09/30
活動內容：名字裡有「中ㄓㄨㄥ」、「秋ㄑㄧㄡ」、「月ㄩㄝˋ」、「圓ㄩㄢˊ」讀音相同1字享披薩75折，2字披薩5折，如果3字全相同則免費。
活動分店：薄多義全台門市
注意事項：
1、活動限內用，並且需符合低消規範
2、需於結帳時出示可證明本名之證件(限中文姓名)
3、優惠折抵一桌限用一人，恕不得與外帶外送及其他優惠並用。
4、薄多義餐飲有限公司將保留活動最終解釋權，及隨時終止活動之權利。
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