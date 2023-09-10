中秋烤肉食材大車拼！7間17款「大份量牛排、超大塊豬肉、新鮮海產組合」總整理，在家簡單烤真的比較中秋。
一年一度全民中秋烤肉節終於要來了，對於很喜歡烤肉的民眾來說，整個九月都是我的烤肉月，所以窩客島特別整理出7間較有人氣、詢問度較高的烤肉食材，不論是想要烤和牛、吃牛排，還是新鮮海產、大蝦、透抽，只要想烤肉，食材準備超簡單。
無毒農「宅魚」電商首購送澎湖野生小卷乙包
無毒農看好海鮮市場，於中秋檔期集結全台優質水產力推「宅魚」自有品牌，嚴選平台熱銷商品Top5，如澎湖野生小卷、北海道生食級干貝及秋刀魚等新鮮漁獲，即日起至9/28，首購會員可免費獲得「宅魚」澎湖野生小卷乙包。
同時，精選無毒農熱銷商品Top5，包含無毒農自有品牌「宅魚」澎湖野生小卷、北海道生食級干貝、野生鮮凍秋刀魚、爆卵柳葉魚及「蝦覓世界」活凍白蝦等，原售價NT$1,499元，檔期優惠價NT$1,199元。「頂級豪華海陸組」，除了如和牛等級般的國王鮭、生凍帝王蟹及「宅魚」北海道生食級干貝、澎湖野生斑節蝦、生食級藍寶石草蝦外，更有安格斯黑牛牛舌、台灣在地煙燻鴨胸及國產頂級松阪肉，陸上走的、海裡游的，一鍵下單輕鬆送到家。
無毒農中秋活動專區：https://go.greenbox.tw/45WYbt9
Smith & Wollensky推出美式BBQ烤肉禮盒
這一次的2023中秋最強美式BBQ烤肉禮盒陣容，包含了有S&W獨家28天乾式熟成牛排，夏多布里昂牛排、乾式熟成牛肉漢堡排、日本熊本A5牛排、菲力牛排、全骨牛小排…等餐廳招牌菜色全集合，不同於餐廳大份量厚切肉品需要使用專業設備烹煮，烤肉禮盒貼心調整牛排厚度，手工客製多款燒肉食材如骰子牛、烤肉片，並提供燒烤烹調指南，輕鬆上手無負擔。
美式BBQ經典烤肉組售價3988元
入門款美式BBQ經典烤肉組適合3~4人分享，共有五款精選肉品總重約1550g(54OZ.)，每人份量約13OZ.。
組合內容：
美國Prime乾式熟成紐約客牛排 x2 (250g)、美國乾式熟成牛肉漢堡排x 4 (440g)、美國Prime嫩角尖沙朗厚切烤肉片 x2 (180g)、美國菲力骰子牛 x 8 (230g)、醃漬去骨半雞 x1 (450g)、松露通心粉 x1 (500g)、奶油菠菜 x1 (280g)、S&W烤肉醬 x1 (130g)、S&W肯瓊香料 x1 (40g)
媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369648
限量100組「一頭牛職人手切頂級和牛限量」精品禮盒
麻葉餐飲集團旗下品牌「一頭牛日式燒肉」首推「一頭牛職人手切精品禮盒」這款禮盒數量有限，因此顯得更加珍貴和特別，每一塊肉都經過職人的巧手精修，確保質量和口感的一致性，其中更包含了日本A5和牛肋條，油脂豐富口感軟嫩，香氣佈滿味蕾，美國SRF極黑和牛小排和極黑和牛角切，肉質鮮嫩多汁，帶有濃郁的脂肪紋理，口感豐富順滑。美國PRIME雪紋牛口感彈牙香甜，義式香料雞腿排、台灣梅花豬小排和台灣厚切雪紋豬，嚴選精緻肉品，經過職人精心製作和調味，多樣的口感和風味。
中秋烤肉 「一頭牛職人手切精品禮盒」(限量100組)
售價 / 優惠：原價4,980元，優惠價3,989元，現折8折
中秋烤肉「一頭牛世界名品燒肉禮盒」
售價 / 優惠：原價2,980優惠價2,289現折76折
媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/366431
王品四款超強海陸優惠再送豬五花
特別針對集團內燒肉品牌推出中秋烤肉四大組合套餐，要用最極鮮食材、最有份量肉品，搶攻中秋烤肉商機。其中「Oh my!原燒」主打海陸大滿足燒烤宴，嚴選9種海陸極鮮食材，還有「肉次方」則是推出限定激飽肉多多燒烤組，重達1.4公斤超有份量。當然不能錯過「王品嚴選-全牛老饕燒烤宴」，由金牌主廚嚴選饕客最愛的肋眼牛排、燒烤必點Q彈有勁的紐西蘭老饕牛舌及嫩肩骰子牛等， 6種牛肉一次滿足。
王品中秋烤肉 早鳥優惠
活動期間：即日起到9/15
活動內容：在王品瘋美食購物網選購任一款燒肉組合，送市價189元豬五花一份
活動期間：9/1-9/17
活動內容：到「肉次方」、「Ohmy!原燒」、「最肉」全台門店或inline訂購自取現折200元，再加贈王品集團千元好禮優惠券。
媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368218
乾杯超市「中秋燒肉禮盒」肉肉箱47折
乾杯中秋燒肉禮盒推出「輕奢禮盒」、「中秋派對箱」和「中秋旗艦豪禮」3大系列，無論是小家庭、多人派對還是送禮等各種需求都能滿足。每一款禮盒除了有日本A5和牛、澳洲穀飼和牛等各部位的頂級肉品，其中最大亮點就是選用號稱「一輩子值得一吃的頂級牛肉」宮崎牛，豐富的油脂帶來的入口欲化的口感和甘甜的香氣，是最夢幻的肉肉饗宴。同時，也幫大家準備好乾杯經典醬料，讓人在家就能吃到乾杯的經典美味。
乾杯超市中秋燒肉禮盒早鳥優惠
活動時間：即日起至9月3日前
活動內容：
1、買即送：免費獲日本A5和牛炎肉、和牛漢堡排與乾杯超市4,800元現金抵用券，價值5,847元。
2、消費滿4,888贈價值999元「日本A5和牛牛排」，滿8,888元再加贈價值1,399元「日本A5和牛特選牛排」，消費滿12,888元再加贈價值2,699元「日本A5和牛菲力牛排」，最高總價值贈送5,097元。
3、原價2,899元的「日本A5和牛肋眼牛排」下殺3折享999元加購價，每筆消費限加購一次。
媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/preview/368214
台畜推出「日、韓燒肉組合」一次滿足全部肉肉
一個組合就能享盡三種烤肉風味與十種完美肉品，從精緻部位肉到豪邁大塊肉通通全包，上桌擺開即感受視覺震撼力，所有豬肉製品由60年肉品專家台畜嚴格把關，肉質鮮美，無腥味、無藥殘，肉甜脂香的豐富滋味更不在話下，超充足份量滿足多人烤肉派對大口歡肉的慾望，徹底展現橫掃千軍等級的美味。
台畜2023中秋烤肉組
台畜經典 台畜無肉不歡私房烤肉組
適合3-4人／售價899元
韓式好味 Meat Love大發韓味烤肉組
適合5-7人／售價1,699元
日式好味 乾杯激旨饕客烤肉組
適合5-7人／售價1,699元
媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368221
烤肉必備「阿華田雪球濃心棉花糖」新包裝改版回歸
這次阿華田「雪球濃心棉花糖」即日起強勢回歸，在柔軟的棉花糖中，搭配流心的阿華田巧克力內餡，單吃就能有不同層次的口感。此外，阿華田更特別推薦在烤肉時，把棉花糖串起，在爐火上旋轉、慢慢加熱，就能吃得到外皮金黃酥鬆、內餡柔軟爆漿的熔岩巧克力麥芽甜點。此外也能發揮創意，夾在餅乾中一起吃，更能享受不同口感變化。
阿華田雪球濃心棉花糖隨手包
販售通路：7-ELEVEN
售價：59元（每包78公克）
媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369560
中秋月圓
文章目錄
編輯 李維唐最新文章
- 中秋禮盒再加1！鴻鼎菓子全台唯一「專利包心噠啵曲奇」三重風味完美交融碰撞，搶攻中秋送禮必買清單。
- 這間香香甜甜的！高雄洲際酒店攜手LUSH推出期間限定「甜睡時光」住房專案，永續新奢華旅行風格提案、為LUSH進駐高雄揭序幕。
- 六福中秋烤肉8折！六福萬怡推「中秋燒烤饗宴」嗑肉、吃海鮮，再加碼位上龍蝦、松葉蟹吃到飽。
- 貢寮音樂祭來了！2023貢寮海洋音樂祭樂團卡司、交通接駁、限定商品總整理，9/15-9/17嗨玩貢寮國際海洋音樂祭。