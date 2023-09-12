拉拉熊集點在小七！7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點送」17款周邊搶先看，拉拉熊零錢包、拉拉熊收納櫃萌到買爆。
超萌拉拉熊集點，小七搶起來！7-ELEVEN配合懶萌教主「拉拉熊」20歲生日，聯手推出全新「拉拉熊20周年超萌生活集點送」限定活動，集結拉拉熊餐具小物、居家寢具，還有外出實用的收納包等系列，無論在家耍懶、出門耍萌，粉絲們通通先衝小七買起來。
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本次「拉拉熊20周年超萌生活集點送」 自9/20起登場，總共集結4大人氣角色「拉拉熊、小白熊、小黃雞、茶小熊」，還有20週年限定新角色限定圖素，跟粉絲一起慶生賣萌。其中本次集點小物包含廚房用具系列「陶瓷烤盤」以及可堆疊收納的「陶瓷疊疊馬克杯」，在家料理或是喝下午茶都超實用。
針對居家小物系列，拉拉熊鐵粉也要買限量「拉拉熊雙面四季被」，跟著拉拉熊一起在家耍懶。同時還有「感應垃圾桶」丟垃圾也優雅、收納用具則有「置物盒、時鐘置物櫃」，讓拉拉熊鐵粉家裡也充滿可可愛愛的小細節。
為了陪粉絲們一起認真上班，這次拉拉熊集點小物推出限量版「桌上收納鐵櫃附掛鏡」放書桌上收納超實用，還有3C周邊「三孔USB供電器」、冷氣房超需要的「拉拉熊連帽毛毯」、還有小小一隻「拉拉熊絨毛娃娃」，放在辦公桌上耍懶、耍萌，就是上班動力來源。
同時，7-ELEVEN集點也特別引進品牌聯名的拉拉熊小物，讓鐵粉一次就能搜集各種周邊。其中包含拉拉熊與Outdoor聯名包款，規格從「後背包、側背包」到迷你版「零錢包」都有滿滿的拉拉熊印花，拉鍊上也有熊頭小巧思。此外亦有「甜蜜約定」系列飾品，黃金墜飾、銀飾，小奢華拉拉熊周邊也能透過小七集點，以市價7.4折優惠買起來。
7-ELEVEN拉拉熊20周年超萌生活集點送
活動日期：2023年9月20日(三)下午15:00起至10月29日24：00止。贈品兌換至10月31日24：00止。
活動辦法：OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。
推薦周邊：
限量陶瓷烤盤（共2款，款式隨機）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+299元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6點+299元換購
限量陶瓷疊疊馬克杯（共4款，款式隨機）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+149元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6點+149元換購
限量收納置物盒（共2款色系選擇）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+149元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6點+149元換購
限量感應式垃圾桶（共2款色系選擇）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+699元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6點+699元換購
限量雙面四季被（共2款色系選擇）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+699元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6點+699元換購
限量時鐘置物櫃（共2款色系選擇）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+599元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6點+599元換購
限量桌上收納鐵櫃附鏡（共2款色系選擇）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+399元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6 點+399元換購
限量三孔USB供應器（共2款色系選擇）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+399元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6點+399元換購
限量連帽毛毯（共2款色系選擇）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+399元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6點+399元換購
限量絨毛娃娃
快閃購限定: 9月20日(三)下午15:00起至10月31日止，消費不限金額。
快閃價349元：21cm拉拉熊、20cm小白熊款
快閃價299元：12cm小黃雞款
限量OUTDOOR - 拉拉熊後背包（共3款選擇）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+899元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6點+899元換購
限量OUTDOOR - 拉拉熊側背包（共2款選擇）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+599元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6點+599元換購
限量OUTDOOR - 拉拉熊零錢包（共3款選擇）
快閃購: 9月20日(三)下午15:00起，消費不限金額+299元換購
集點送: 9月25日(一)下午15:00起集滿6點+299元換購
甜蜜約定系列
快閃購限定: 9月20日(三)下午15:00起至10月31日止，消費不限金額。
限量甜蜜約定黃金墜飾 拉拉熊 -兔兔風墜飾 ：快閃價11,880元。
限量甜蜜約定純銀 拉拉熊手鍊：快閃價2,800元。
限量甜蜜約定 拉拉熊-紅包黃金飾組：快閃價2,200元。
限量甜蜜約定 拉拉熊-大頭銀墜：快閃價2,580元。
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。
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