星巴克迪士尼咖啡廳搶曝光！免費拍「星巴克迪士尼咖啡廳」米奇、奇奇蒂蒂陪你喝咖啡，「復古迪士尼拍貼機」滿額免費體驗。

台北迪士尼鐵粉衝星巴克台北時代門市！近期引爆話題的「星巴克Ｘ迪士尼聯名系列」，超有質感的復古設計推出15款限定造型杯和6款生活用品，經典角色米奇、米妮、小飛象和奇奇蒂蒂等角色，讓迪士尼鐵粉直呼太可愛、一定要收藏。而位於台北的星巴克時代門市，更重新改裝推出期間限定「迪士尼星巴克咖啡廳」，萌萌的打卡背板、玻璃牆上貼滿可愛迪士尼角色，逼鐵粉衝去朝聖。







為了歡慶迪士尼100週年慶，以鐵粉最愛的復古懷舊為主題，將台北時代門市變成迪士尼鐵粉的打卡熱點，還沒進到店內就已經先被萌萌的外觀裝飾療癒到，整片落地玻璃貼上宛如拍立得照片的奇奇蒂蒂、小飛象、史迪奇的可愛圖像，中間則是有米奇、米妮和高飛、唐老鴨呈現歡樂相聚的氛圍，揪你到星巴克享受迪士尼獨有的歡樂。







就連等候排隊的走道處也設有迪士尼角色的裝飾，中間大長桌也有俏皮的米奇、米妮和唐老鴨等裝飾，不論是下午喝咖啡放鬆，還是坐在此處辦公，都讓人心情大好。而最讓迪士尼鐵粉搶拍的是店內最底處的大型打卡背板，可以走近迪士尼裝置藝術中一起和米奇、米妮合影。





星巴克、迪士尼聯名咖啡廳 台北時代門市

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號2F

營業時間:週一~週日 07:00~22:00



星巴克滿千免費體驗復古迪士尼拍貼機

台北時代門市單店活動：2023/9/18(一)-2023/9/28(四)於台北時代門市消費滿$1,000即可體驗復古拍貼機乙次。(每日數量有限，不累贈，贈完為止)



買星巴克飲料送迪士尼聯名明信片

活動內容：2023/9/18(一)起星禮程會員於台北時代門市消費任一大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得迪士尼合作限定明信片乙張(款式隨機，贈完為止)

注意事項：

1.以上活動為台北時代門市限定活動。

2.本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

3.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



星巴克、迪士尼DISNEY聯名商品

開賣日：2023/9/19(二)依各門市營業時間起販售

注意事項：

1.商品上市當日，為顧及安全，指定DISNEY+STARBUCKS聯名商品，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。9/20(三)起則不受此限。

2.各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買。

(1)汐科門市排隊動線於百貨A棟大門口外左側排隊區依序發放號碼牌。

(2)高雄時代門市排隊動線於高雄統一時代百貨1樓大門口依序發放號碼牌。



星巴克、迪士尼聯名 全品項飲料2杯6折活動

活動時間：2023/9/18(一)-2023/9/19(二)

活動內容：活動期間憑星巴克社群官方帳號(網站Banner、LINE官方帳號、instagram、facebook)迪士尼截圖，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰飲料，可享2杯6折優惠。

注意事項：

1.單筆交易最高限購四杯並限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。



星巴克、迪士尼聯名贈送限定貼紙

活動時間：2023/9/18(一)起至贈完為止

活動內容：活動期間單凡購買迪士尼系列聯名商品乙件，即可獲得迪士尼奇幻魔法限定貼紙乙張。(貼紙兩款，款式隨機提供，贈完為止)

1.贈品以門市現貨為主，不累贈，數量有限贈完為止。

2.紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動。



foodpanda、 foodomo外送平台 星巴克迪士尼驚喜

活動辦法：活動期間全日於外送平台foodpanda、 foodomo購買指定套餐可獲贈迪士尼造型吊飾一個(款式隨機送出，不可選樣，數量有限，送完為止)。

活動期間：

第一波 9/19(二)-10/3(二)

1、歡聚4杯組︰內含特大杯那堤4杯+迪士尼造型吊飾1個，套餐價600元。

2、那堤蛋捲組合︰內含咖啡蛋捲禮盒1盒+特大杯那堤1杯+迪士尼造型吊飾1個，套餐價650元。



第二波 10/4(三)起至售完為止

1、歡聚4杯組︰內含特大杯那堤4杯+迪士尼造型吊飾1個，套餐價600元。

2、咖啡隨行外帶盒︰內含咖啡隨行外帶盒1盒+迪士尼造型吊飾1個，套餐價500元。