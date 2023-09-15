粉紅KITTY聚火鍋！聚Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋「聚寶熊、Hello Kitty」超萌造型湯塊，再加碼送Hello Kitty幸福聚吉御守。

為了讓Kitty鐵粉可以多一個理由約吃火鍋，超人氣火鍋「聚 日式鍋物」攜手台灣三麗鷗，推出「聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」，超萌湯塊配上最美味的肉品、蔬菜，就是要讓火鍋控與Kitty鐵粉揪團一起來吃鍋。同時，活動期間內點鍋再加碼送Hello Kitty幸福聚吉御守、還有機會抽中日本三麗鷗樂園門票、東京來回機票大獎。



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人氣火鍋「聚 日式鍋物」首度與台灣三麗鷗聯手，推出粉紅夢幻鍋物要打造最萌吃鍋體驗。9/15-12/31內用消費任一主餐加價99元，即能享用期間限定聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋。牛奶鍋粉紅湯底，由天然甜菜根特製而成，另外設計聚寶熊與Hello Kitty造型湯塊，甜蜜擁抱相聚入鍋，模樣可愛又療癒，搭配粉紅花瓣魚板烹煮，為鍋物堆疊甜美視覺感，好吃又好拍。





並且，9/15-12/31內用消費雙人瀑布聚系列餐點，就送限量「Hello Kitty幸福聚吉御守」，為粉絲招來好運氣。穿搭Hello Kitty相關配件到店用餐，拍照上傳於粉絲團指定貼文留言處，還有機會獲得品牌500元商品卡。10/9-11/5 萬聖節活動期間，畫臉扮成Hello Kitty到餐廳用餐，拍照並上傳於粉絲團指定貼文留言，可參加日本三麗鷗樂園門票及東京來回機票抽獎活動。



最後，除了推出聚萌粉紅牛奶鍋、Hello Kitty專屬設計御守，全台門店更打造沉浸式體驗，從門口、自助吧、牆面裝飾，都可見到Hello Kitty超萌模樣，絕對能讓喜愛Hello Kitty的粉絲們，一次拍個痛快。











聚Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋

活動期間：9/15-12/31

活動內容：內用消費任一主餐加價99元，即能享用期間限定聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋。



聚Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋送限量「Hello Kitty幸福聚吉御守」

活動期間：9/15-12/31

活動內容：內用消費雙人瀑布聚系列餐點就送

送限量「Hello Kitty幸福聚吉御守」