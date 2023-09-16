基隆最新打卡點！基隆舊火車站「胖橘貓」現身裸視3D弧形螢幕，胖橘貓命名活動同步開跑。
不管有沒有去過東京，都一定在YT、FB，看過東京新宿的3D巨貓，現在不用在網路上、也不用飛東京，在台灣基隆隆舊火車站頂樓的「裸視3D弧形螢幕」，就可以看到貓奴們最愛的胖橘貓，那個就是怎麼樣都超可愛的胖橘貓現身全台最大的3D弧形廣告牆，同時智崴集團表示「胖橘貓」命名活動9/20開跑。
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裸視3D弧形螢幕的所在位置就在基隆國光客運旁廣場、「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」樓頂，未來將會由來自外太空的胖橘貓正式進駐，胖橘貓可以在基隆聽著海浪聲入睡，當人潮少的時候胖橘貓會處於安穩熟睡狀態，睡熟了還會發出可愛的呼嚕聲，一旦人潮變多，胖橘貓設定的有客來訪感應裝置就會通知牠起床，牠會伸個懶腰探出頭來看看外面發生什麼事？有時還會因為想看海景，不小心會跳出窗外喔！經過的民眾可以停下腳步、和胖橘貓一起創造專屬與你的互動時光。
同時，智崴集團表示，這一隻可愛的胖橘貓是從外太空來的，因為聽說台灣的食物特別好吃，陰錯陽差之下誤闖了「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」，住在這裡的胖橘貓喜歡基隆的海景和人情味，就是少了一個親切的地球名字，希望大家可以一起腦力激盪、幫牠一起想想可以叫什麼呢
之所以從外太空來到地球，是因為聽說地球的食物很好吃，所以想要一探究竟。愛吃的牠在陰錯陽差之下誤闖了「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」，住在這裡的胖橘貓喜歡基隆的海景和人情味，就是少了一個親切的地球名字，希望大家可以一起腦力激盪、幫牠一起想想可以叫什麼呢。9/20(三)-10/20(五)，到Aniverse Keelung粉絲專頁參加胖橘貓命名大賽，就有機會得到「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」免費門票喔
Aniverse Keelung 胖橘貓命名大賽
活動期間：9/20(三)-10/20(五)
活動內容：到Aniverse Keelung粉絲專頁參加胖橘貓命名大賽
活動贈品：有機會得到「ANIVERSE漫遊者：實境體感基地」免費門票。
FB粉絲團：https://reurl.cc/gDyWWV
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