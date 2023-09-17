早餐控潮起來！貳樓聯手QUEEN SHOP推出「酥脆醋溜雞球捲餅」早午餐開賣，再加碼超萌「班尼蛋T恤」早午餐控要入手。

早午餐控有夠潮！超夯早午餐「貳樓」這次強勢聯手服飾品牌「QUEEN SHOP」，不止推出全新3款卷餅系列餐點，更與QUEEN SHOP共同推出7款「早午餐主題周逼小物」，無論上衣、杯子、飲料提袋，早午餐控一定要入手最潮配件。



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本次貳樓在9/22起與QUEEN SHOP跨界合作，以「美味計畫」為概念，特別為粉絲們打造的全菜色「捲餅」系列，其中包含「罪餓花生舒肥牛捲餅」包含花生醬、貳樓獨門佐料搭配嫩滑牛肉，另一款「酥脆醋溜雞球捲餅」則是酥脆炸雞搭配清爽解膩的櫛瓜，讓人早午餐選擇又更澎湃。







除了餐點新品之外，本次聯名活動更多出多達7款周邊小物，光是經典T恤就推出3款，把貳樓超人氣餐點「強的巧克力蛋糕、覆盆莓冰沙、燻鮭魚班尼蛋」通通變成美式復古上衣。除此之外，還有實用小配件「飲料手提袋、造型馬克杯、印字環保水杯、手機支架」，無論超潮文字印刷、還是貳樓經典早午餐圖案，時尚配件一定要先入手。





貳樓 X QUEEN SHOP 聯名餐點

活動期間：2023/09/22起

販售通路：全台貳樓餐廳

活動品項：

罪餓花生舒肥牛捲餅：400元

酥脆醋溜雞球捲餅：350元



貳樓 X QUEEN SHOP 聯名餐點

活動期間：2023/09/22起

販售通路：QUEEN SHOP官網、QUEEN SHOP實體門市

活動品項：

燻鮭魚奶油炒菇班尼蛋印圖T：590元

強的經典巧克力蛋糕印圖T：590元

接骨木覆盆莓冰沙印圖寬版T：590元

撞色印字設計飲料手提袋：99元

DESSERT印圖造型馬克杯：250元

印字環保水杯：390元

美式餐點造型手機支架：129元



詳細活動規範及供應情形，依 貳樓、QUEEN SHOP 官方公告為準。



