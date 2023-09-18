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讓人喜歡的味道！太魯閣晶英酒店「森．靜謐」擴香精油，把太魯閣清新木質調香帶回都市、讓人每一天都有好心情。

2023-09-18 文字：編輯 李維唐 圖片：太魯閣晶英酒店 人氣：280
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編輯 李維唐

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有人說，一間讓人喜歡的飯店，一定會留下讓你難忘的味道。往往一個味道、也是代表了一個飯店的特色。座落於國家公園內的太魯閣晶英酒店，以獨特峽谷景致聞名，而館內的香氣更是讓人一入住就知道，這就是太魯閣晶英的味道。

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太魯閣晶英酒店「森．靜謐」

太魯閣晶英酒店為了讓館內的味道可以被更多人喜歡，特別飯店將客房內所使用的「森」系列香氛，製成「森．靜謐」純精油擴香禮盒。善用太魯閣涵蓋的闊葉林、針葉林與高山寒原等豐富木質特色，提供有層次的清新木質調香，讓人可以舒服呼吸，沉靜舒緩情緒。並且，使用不含防腐劑與化學香精的歐盟有機認證ECOCERT精油，搭配擴香棒，讓人一秒置身太魯閣。
太魯閣晶英酒店「森．靜謐」

「森．靜謐」初始香調是山蒼子的胡椒與檸檬香氣，帶著獨特的辛香與清涼感，彷彿被飄盪在山嵐間的薄霧所圍繞。山蒼子是「馬告」的果實，為人所知的使用方式多為料理增味或添香，飯店特地將其作為香氛元素，為在地物產創造多元用途，期待能幫助地域自然永續，落實在地共好。
太魯閣晶英酒店「森．靜謐」

 

 

 

太魯閣晶英酒店「森．靜謐」

限定優惠：每組優惠價1,580元(原價1880元)
網路選購：https://shop.silkshotelgroup.com/products/display/2279
 

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太魯閣晶英 擴香 精油
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 編輯 鄭雅之
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