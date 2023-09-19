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麥當勞麻辣炸雞吃起來！麥當勞「大紅袍香麻炸鷄腿」期間限定開賣，再加碼「麥當勞杯墊」歡樂送限量滿額贈。

2023-09-19 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：麥當勞 人氣：1,730
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編輯 張人尹

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麥當勞新品是「麻辣炸雞」！麥當勞「辣味」系列餐點總是掀起話題，無論是回歸就夯爆的韓風炸雞推腿、或是辣味雞塊，都是辣辣控的必吃清單。這次麥當勞再推新品「大紅袍香麻炸鷄腿」，使用道地大紅袍花椒，打造鮮紅視覺效果，還讓辣辣控吃到香、麻、辛的過癮風味。

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麥當勞 大紅袍香麻炸鷄腿 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 大紅袍香麻炸鷄腿 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了滿足粉絲對「辣味」餐點的需求，麥當勞在9/20起推出新品「大紅袍香麻炸鷄腿」，其中使用三道裹粉、五道翻滾、先烤後炸等程序的「原味麥脆鷄腿」，搭配獨門的「大紅袍花椒醬」，不只顏色紅通通，更結合多種辛香料，打造多層次且濃烈的椒麻香氣，打造全新麻辣炸雞吃法。
麥當勞 大紅袍香麻炸鷄腿 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 大紅袍香麻炸鷄腿 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除了新品之外，麥當勞也在9/20推出限定周邊「暖心杯墊」，只要在麥當勞歡樂送訂餐，滿350元就送一個，其中9/20起第一波推出「經典大麥克」、「歡聚可樂」兩款造型，而9/27起則推出「人氣薯條」、「暢快雪碧」，可愛又實用讓速食控通通要收集。
麥當勞 大紅袍香麻炸鷄腿 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 大紅袍香麻炸鷄腿 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

麥當勞 大紅袍香麻炸鷄腿 販售資訊

上市日期：9月20日上午10:30至10月24日（或售完為止）
售價：單點兩塊140元；經典套餐205元。
 

foodpanda、UberEats「大紅袍香麻炸鷄腿」限定套餐

活動期間：9月20日上午10:30至10月24日（或售完為止）。
活動套餐：
「大紅袍香麻炸鷄腿薯爽餐」  (主餐+大薯+4塊麥克鷄塊+中飲) ：優惠價299元。
「大紅袍香麻炸鷄腿瓜瘋餐」 (主餐+金黃地瓜條+4塊麥克鷄塊+中飲) ：優惠價299元。
 

麥當勞歡樂送「暖心杯墊」活動資訊

活動期間：9月20日起至10月24日（或送完為止）。
活動內容：使用麥當勞歡樂送網路訂餐滿350元，即贈「暖心杯墊」乙個，款式恕不指定。

詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。

 

 

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麥當勞 炸雞 大紅袍香麻炸鷄腿 麻辣 more
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