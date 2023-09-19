麥當勞麻辣炸雞吃起來！麥當勞「大紅袍香麻炸鷄腿」期間限定開賣，再加碼「麥當勞杯墊」歡樂送限量滿額贈。
麥當勞新品是「麻辣炸雞」！麥當勞「辣味」系列餐點總是掀起話題，無論是回歸就夯爆的韓風炸雞推腿、或是辣味雞塊，都是辣辣控的必吃清單。這次麥當勞再推新品「大紅袍香麻炸鷄腿」，使用道地大紅袍花椒，打造鮮紅視覺效果，還讓辣辣控吃到香、麻、辛的過癮風味。
推薦閱讀：巨無霸肯德基蛋撻回歸！肯德基「7吋原味大蛋撻」中秋節強勢回歸，再加碼「蛋撻刮刮卡」抽免費原味蛋撻開吃。
為了滿足粉絲對「辣味」餐點的需求，麥當勞在9/20起推出新品「大紅袍香麻炸鷄腿」，其中使用三道裹粉、五道翻滾、先烤後炸等程序的「原味麥脆鷄腿」，搭配獨門的「大紅袍花椒醬」，不只顏色紅通通，更結合多種辛香料，打造多層次且濃烈的椒麻香氣，打造全新麻辣炸雞吃法。
除了新品之外，麥當勞也在9/20推出限定周邊「暖心杯墊」，只要在麥當勞歡樂送訂餐，滿350元就送一個，其中9/20起第一波推出「經典大麥克」、「歡聚可樂」兩款造型，而9/27起則推出「人氣薯條」、「暢快雪碧」，可愛又實用讓速食控通通要收集。
麥當勞 大紅袍香麻炸鷄腿 販售資訊
上市日期：9月20日上午10:30至10月24日（或售完為止）
售價：單點兩塊140元；經典套餐205元。
foodpanda、UberEats「大紅袍香麻炸鷄腿」限定套餐
活動期間：9月20日上午10:30至10月24日（或售完為止）。
活動套餐：
「大紅袍香麻炸鷄腿薯爽餐」 (主餐+大薯+4塊麥克鷄塊+中飲) ：優惠價299元。
「大紅袍香麻炸鷄腿瓜瘋餐」 (主餐+金黃地瓜條+4塊麥克鷄塊+中飲) ：優惠價299元。
麥當勞歡樂送「暖心杯墊」活動資訊
活動期間：9月20日起至10月24日（或送完為止）。
活動內容：使用麥當勞歡樂送網路訂餐滿350元，即贈「暖心杯墊」乙個，款式恕不指定。
詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。
文章目錄
編輯 張人尹最新文章
- 拿坡里炸雞買一送一！拿坡里炸雞專賣店「戰斧雞腿」3大優惠先收下，期間限定「炸雞買一送一、61折組合」炸雞吃起來。
- 巨無霸肯德基蛋撻回歸！肯德基「7吋原味大蛋撻」中秋節強勢回歸，再加碼「蛋撻刮刮卡」抽免費原味蛋撻開吃。
- 一沐日出周邊！超夯手搖杯「一沐日」11週年限定推出竹香禮盒，招牌必喝「逮丸奶茶」變成香水、香氛帶著走。
- 迪士尼控搶周邊！環島之星列車「史迪奇盲盒、火車明信片」新周邊開賣，易遊網再加碼「每人現折1500元」搭環島之星列車拍美照。