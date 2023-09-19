只賣70天！SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」明天午餐衝去吃，超涮嘴「青花椒雞腿排潛艇堡」再拼人品拿可樂隨行杯。

辣辣控一定要跟上！SUBWAY這次新品重磅出擊推出「青花椒烤雞腿堡」，以近年來爆紅的「青花椒」為主打，顛覆以往大家對於SUBWAY的想像，用超涮嘴的青花椒雞腿堡搶攻辣辣控、健身族的新歡，明天9/20正式開賣，預計將掀起一波排隊熱潮。







於9/20起至11/28期間限定的「SUBWAY青花椒烤雞腿堡」，以炭火烤至焦香的大塊雞腿排，刷上滿滿青花椒辣醬入味，椒麻口感讓人一口口吃的超過癮。喜歡極辣享受的，建議搭配橄欖油。若平常吃小辣、微微辣的話，則是建議選擇美乃滋、鄉村醬綜合辣味。購買指定新品套餐並搭配可口可樂系列飲品即可參加集點抽獎活動，最高可抽價值萬元小米電動滑板車及可口可樂隨行杯。



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SUBWAY 青花椒烤雞腿堡

販售時間：2023/9/20起至2023/11/28

售價：單點130元 、套餐178元

優惠活動：於9/20~11/28止，購買指定青花椒烤雞腿堡套餐並搭配可口可樂系列飲品即可獲得乙點，乙點即可參加抽獎，最高可抽價值萬元小米電動滑板車及可口可樂隨行杯。