為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 圈圈披薩99元！必勝客中秋節「月亮圈圈比薩」零傷害比薩回歸，期間限定「…

圈圈披薩99元！必勝客中秋節「月亮圈圈比薩」零傷害比薩回歸，期間限定「比薩買一送一、99元加購圈圈比薩」IG拍起來。

2023-09-19 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：必勝客 人氣：784
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

圈圈披薩回來了！在愚人節掀起話題的「必勝客零傷害圈圈比薩」在社群瘋狂洗版、瘋狂朝聖，只有一圈的「芝心比薩邊邊」是超夯速食話題。這次必勝客針對中秋節，再推出限定版「月亮圈圈比薩」，加購價99元就能開吃，讓比薩控通通要拍、要打卡。

推薦閱讀：巨無霸肯德基蛋撻回歸！肯德基「7吋原味大蛋撻」中秋節強勢回歸，再加碼「蛋撻刮刮卡」抽免費原味蛋撻開吃。
比勝客 月亮圈圈比薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
必勝客 零傷害比薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

比勝客「圈圈比薩」從2023愚人節起開賣「只有比薩邊」的圈圈比薩，520更升級變成「愛心圈圈比薩」搭配「實心」的起司餅，又讓人不停打卡、朝聖。這次針對中秋節話題，肯德基自即日起推出「月亮圈圈比薩」，圓形的「芝心圈圈」比薩邊、搭配「莫札瑞拉 月亮起司餅」打造實心、圓滿的比薩滿月，打造全新圈圈比薩話題。
必勝客 零傷害比薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
必勝客 愛芝心圈圈 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

本次中秋限定「月亮圈圈比薩」自即日起至10/1快閃13天，在PK APP限定開賣，只要用APP買「外送買大送小/外帶買大送大」，就可享有99元加購「月亮圈圈比薩」，讓人中秋節集體在家開趴，用圈圈比薩成為最夯打卡話題。
比勝客 月亮圈圈比薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
必勝客 零傷害比薩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

比勝客 月亮圈圈比薩

供應期間：2023/09/19-10/01
供應平台：PK雙饗卡 APP
供應方式：點購「外送買大送小」或「外帶買大送大」，即可享有99元加購「月亮圈圈比薩」。

詳細活動規範及供應情形，依 比勝客 官方公告為準。

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
相關議題

中秋月圓
#必勝客
morechevron_right
文章關鍵字
必勝客 中秋節 圈圈比薩 芝心餅皮 more
延伸閱讀

拿坡里炸雞買一送一！拿坡里炸雞專賣店「戰斧雞腿」3大優惠先收下，期間限定「炸雞買一送一、61折組合」炸雞吃起來。

 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up