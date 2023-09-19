圈圈披薩99元！必勝客中秋節「月亮圈圈比薩」零傷害比薩回歸，期間限定「比薩買一送一、99元加購圈圈比薩」IG拍起來。

圈圈披薩回來了！在愚人節掀起話題的「必勝客零傷害圈圈比薩」在社群瘋狂洗版、瘋狂朝聖，只有一圈的「芝心比薩邊邊」是超夯速食話題。這次必勝客針對中秋節，再推出限定版「月亮圈圈比薩」，加購價99元就能開吃，讓比薩控通通要拍、要打卡。



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比勝客「圈圈比薩」從2023愚人節起開賣「只有比薩邊」的圈圈比薩，520更升級變成「愛心圈圈比薩」搭配「實心」的起司餅，又讓人不停打卡、朝聖。這次針對中秋節話題，肯德基自即日起推出「月亮圈圈比薩」，圓形的「芝心圈圈」比薩邊、搭配「莫札瑞拉 月亮起司餅」打造實心、圓滿的比薩滿月，打造全新圈圈比薩話題。







本次中秋限定「月亮圈圈比薩」自即日起至10/1快閃13天，在PK APP限定開賣，只要用APP買「外送買大送小/外帶買大送大」，就可享有99元加購「月亮圈圈比薩」，讓人中秋節集體在家開趴，用圈圈比薩成為最夯打卡話題。





比勝客 月亮圈圈比薩

供應期間：2023/09/19-10/01

供應平台：PK雙饗卡 APP

供應方式：點購「外送買大送小」或「外帶買大送大」，即可享有99元加購「月亮圈圈比薩」。



詳細活動規範及供應情形，依 比勝客 官方公告為準。