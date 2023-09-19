多力多滋冰淇淋買一送一！COLD STONE「多力多滋狂想曲」辣起司冰淇淋開賣，再加碼「黑色草莓冰淇淋」獵奇冰品要打卡。

多力多滋變成冰淇淋！美式冰淇淋COLD STONE以往推出許多「鹹口味」冰淇淋系列，讓人吃冰不會膩、而且又超有特色、超有記憶點。這次COLD STONE強勢聯名超夯玉米脆片「多力多滋」，推鹹、香、辣口味的「多力多滋狂想曲」，讓冰淇淋控通通想朝聖。



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COLD STONE全新口味「多力多滋狂想曲」與多力多滋跨界聯名，冰淇淋基底特別打造「多力多滋聯名冰淇淋」，還原起司、胡椒風味，其中拌入杏仁脆粒增添口感，並且同時使用雙份「乳酪絲」，部分拌入冰淇淋、部分灑在頂部，打造濃厚奶香味。此外，每份冰淇淋再插上一片「多力多滋美式辣起士口味玉米片」，香辣風味配冰淇淋吃超過癮。







本次新品9/22起開賣，配合聯名新品活動，在9/22-11/2期間，只要買任一包、任一口味的「多力多滋」，並且依規定包裝合照打卡、上傳FB或IG，到COLD STONE門市就出示可享有「中杯以上冰淇淋」買一送一優惠，讓人買整包多力多滋配著吃。





COLD STONE新品系列

除了聯名口味之外，COLD STONE更針對萬聖節話題，搶先推出限定口味「莓那麼簡單」，把草莓冰淇淋加入竹炭粉，打造「極濃黑草莓冰淇淋」視覺效果超反差，並且在其中拌入小麻糬、巧克力醬，撒上網格巧克力餅乾。外層脆餅則推薦搭配萬聖節款「紫薯沾醬脆餅」，除了有淡淡紫薯香氣，紫色造型在萬聖節更應景。

販售期間：2023年9月22日~11月2日，期間限定，售完為止

品項及價格：

多力多滋狂想曲：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

莓那麼簡單：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

紫薯沾醬脆餅：$35/個



多力多滋聯名打卡活動

活動期間：2023年9月22日~11月2日

活動內容：期間購買任一口味多力多滋，與包裝合照打卡上傳Facebook並tag @酷聖石冰淇淋與@doritos(tw) 或Instagram tag @coldstonetw與@doritostw，至酷聖石冰淇淋直營門市出示即可享購買兩杯中杯以上同尺寸冰淇淋，其中一杯由酷聖石招待！(不含脆餅/桶裝；價低者為優惠品項)



歡慶新品活動

活動期間：2023年9月22日~9月24日

活動內容：活動期間購買中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二杯半價 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。



中秋慶團圓

活動期間：2023年9月28日~10月1日

活動內容：活動期間購買中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二杯半價 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。



詳細活動規範及供應情形，依 COLD STONE 官方公告為準。

