貓奴必收！金牌台啤「台日友好喵喵罐」日台同步上市，全家便利商店3件或多入裝即享9折優惠。
2023-09-19 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台灣啤酒 人氣：368
可愛到炸掉的金牌台啤！貓奴尖叫大喊這一次的鋪貨真的有點少，跑了快5間才買到。台灣啤酒與TAIWAN PLUS夢幻聯動，推出金牌台灣啤酒「台日友好喵喵罐」限量主題版，除了萌度翻倍之外，即日起台灣與日本同步發售，讓台灣貓奴、啤酒控一起收集超可愛的貓貓啤酒，一起乾杯響應台日文化交流情誼。
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台灣啤酒本次「台日友好喵喵罐」，將活動主視覺「招財貓」融入金牌啤酒包裝罐設計，橘色線條勾勒的招財貓，取「橘」與「吉」的諧音，可愛的招財貓搭配台日兩國代表元素：電鍋、烏魚子、富士山及拉麵等，更巧妙地把「吉」字呈現在圖案中。同時，俏皮活潑的橘色貓貓，瞇著眼睛舉右手比YA，可愛的POSE也蘊含著台灣人喜愛拍照的意味。
金牌台灣啤酒「台日友好喵喵罐」
銷售通路：日本東京上野公園、全台全家便利商店通路限量販售。
銷售優惠：即日起至112年10月3日，購買0.33L金牌3件或多入裝即享9折優惠。
台灣啤酒官方臉書：https://www.facebook.com/beer.taiwan/
台灣啤酒官方網站：https://www.twbeer.com.tw/
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