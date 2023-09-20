迷你版流心起司蛋糕！初鹿牧場「融心乳酪」迷你版起司蛋糕開賣，濃厚系「2層內餡、3種吃法」起司控下午茶要吃。

迷你版「流心起司蛋糕」要吃！台東「初鹿牧場」近期推出多種甜點、零食、飲品，讓更多人享受到台東初鹿鮮乳的濃醇香，這次特別推出新品「初鹿牧場融心乳酪」，打造迷你版起司蛋糕禮盒，讓人早餐吃、下午茶吃，都能享受到療癒流心、爆漿起司蛋糕口感。



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初鹿牧場以自家高品質鮮乳作為原料，打造全新甜品「初鹿牧場融心乳酪」，表層微微金黃色，外型如同縮小版的巴斯克起司蛋糕，乳酪蛋糕外層是綿密奶香的乳酪，中間夾層則是奶霜內餡，讓人一次就能品嚐到雙重奶香風味，且每顆熱量不到180大卡，讓人更無負擔吃起來。







針對本次新品「初鹿牧場融心乳酪」，初鹿牧場推薦3種吃法、3種口感，從冷凍庫拿出直接品嚐，可以吃得到「冰沙、冰淇淋」的冰涼口感，室溫退冰5-10分鐘則吃得到「綿密、滑順」口感，此外，也可以放入微波爐中加熱20-30秒，享受奶霜內線融化的「流心」口感，3種不同吃法通通都能吃得到。





初鹿牧場融心乳酪

初鹿牧場表示，本次新品「初鹿牧場融心乳酪」即日起在台東初鹿牧場門市開賣、官網同步開放預購，每盒6顆包裝，搭配圓形初鹿牧場LOGO以及小牛插畫。同步自即日起推出快閃優惠79折優惠420元，無論是中秋送禮、還是自己收藏當成下午茶、早餐吃起來，通通都要先搶。

販售通路：初鹿牧場官網、台東園區

售價：限時優惠420/盒（原價530/盒），每盒6顆。

官網連結：https://walkr.tw/K7hKYm4T



詳細活動規範及供應情形，依 初鹿牧場 官方公告為準。

