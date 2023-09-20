珍煮丹霜淇淋買一送一！7-ELEVEN「加點蜜桃霜淇淋」聯名珍煮丹開賣，再加碼COLDSTONE「黑糖QQ牛奶冰淇淋」隱藏版口味衝小七。

珍煮丹變成霜淇淋！7-ELEVEN近期搶攻超商霜淇淋話題，除了推出話題優惠之外，更挑戰多種聯名口味。這次7-ELEVEN霜淇淋聯手「珍煮丹」以及youtuber品牌「hahababy」，推出全新口味「加點蜜桃霜淇淋」、以及COLDSTONE限定版「黑糖QQ牛奶冰淇淋」，通通只在小七吃得到。



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7-ELEVEN這次大玩三方聯名，把「珍煮丹」新飲品「愛蜜滿滿桃蘋茶」打造成全新蜜桃風味霜淇淋，呈顯夢幻粉紅色、還有清爽蜜桃香氣與奶香味，買甜筒搭配hahababy圖案紙套、而杯裝也有hahababy聯名限定款紙杯，即日起在指定7-ELEVEN限定開賣。





除此之外，還有加料升級版「AMY MAMA 加點蜜桃風味霜淇淋」結合了hahababy可愛造型餅乾，3款隨機供應，並且撒上莓果脆粒，讓冰淇淋更可愛、更多口感。配合新品上市，五六日加碼使用icash Pay支付，可享霜淇淋同品項買一送一優惠。







同時，在7-ELEVEN裡的COLDSTONE複合店，更特別與珍煮丹聯名推出「黑糖QQ牛奶冰淇淋」，神還原珍煮丹超人氣飲品，使用酷聖石香奶冰淇淋、珍煮丹黑糖，並且拌入黑糖QQ，手搖杯風味神還原。除此之外，還可以用10元加購「點點好朋友造型餅乾」，增添口感也更可愛。





7-ELEVEN冰淇淋新品

7-ELEVEN首次針對冰品系列推出「霜淇淋/酷聖石複合店冰淇淋 集點GO活動」，在9/20起只要買門市霜淇淋、或是酷聖石複合店冰品，任一件集一點，集滿5點可免費兌換「49元霜淇淋」乙支或「酷聖石2oz冰淇淋」，配合本次聯名活動，集滿3點還可得到兌換券，憑券享459元購買限量「珍煮丹X hahababy晴雨兩用自動傘」。特別的是，配合補班日活動，7-ELEVEN「酷聖石複合店冰淇淋」在9/22~9/24期間推出買一送一優惠，只要買「2oz迷你單球、3oz單球」冰淇淋，不限口味都可享有買一球、送一球優惠。9月20日至10月17日每週五、六、日還有「第二杯半價」優惠，新品趁優惠吃起來。

上市日期：2023/09/20起陸續上市。

冰淇淋機門市查詢：https://emap.pcsc.com.tw/

售價：

蜜桃霜淇淋：49元

AMY MAMA 加點蜜桃霜淇淋：59元



7-ELEVEN冰淇淋新品 優惠活動

活動期間：9月28日至10月1日

活動內容：凡購買聯名蜜桃風味霜淇淋系列商品，即可獲得價值15元的黑糖粉粿加料Coupon券乙張，期間內至全台珍煮丹門市購買飲品可免費加料一份黑糖粉粿(可兌換至10月5日)。新品上市就要揪團開吃！



活動期間：9月22日起每周五六日，連續5週。

活動內容：憑icash Pay支付，霜淇淋同品項買一送一。



7-ELEVEN酷聖石複合店新品

上市日期：2023/09/20起

售價：

黑糖QQ牛奶冰淇淋：(2oz)59元、(3oz)89元

點點好朋友造型餅乾：加購價10元

脆餅杯：20元、18元



7-ELEVEN酷聖石複合店 優惠活動

活動期間：9/22~9/24

活動內容：品項冰淇淋買一送一！(限2oz迷你單球、3oz單球。不含配料、脆餅、價低者折;不與其他行銷活動併用；冰淇淋口味依照門市現場供應為主)。



活動期間：9月20日至10月17日每週五、六、日

活動內容：7-ELEVEN酷聖石複合店全品項冰淇淋第二杯半價(不含配料、脆餅、價低者為優惠品項；以五捨六入計算。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。