新竹邊緣人開吃！5間評價超高「新竹一人燒肉」衝一波，一盤80元起「鑄鐵盤烤肉」、浮誇系擺盤「東門燒肉霸」，社恐人也能自在狂吃肉。

邊緣人就是喜歡一個人吃燒肉！這幾年不少地方紛紛颳起「一人用餐」的旋風，不管是一人燒肉、一人火鍋等特色餐飲，在台灣各地也不斷開店，造福不愛邊吃飯邊社交的「邊緣人」或「社恐人士」。隨著中秋節將至，如果你不想跟一群朋友在鬧哄哄的環境下烤肉聚餐，不妨考慮這幾間在新竹評價相當高的一人燒肉店，讓你就算獨自走進店內也不怕尷尬，照樣能度過一個超美味的中秋佳節。



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新竹必吃一人燒肉：燒肉Smile

部落客 艾瑞絲の吃貨日常 造訪 燒肉Smile 說：

主打一人也能吃的焼肉スマイル（燒肉Smile）是築間的旗下品牌。從開店至在網路上已經有相當好的口碑了，甚至有「網評NO.1個人燒肉」封號...在這裡可以享受高品質的燒肉、還有免費的蔬菜和飲料自助吧吃到飽。<全文介紹>



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#燒肉Smile

地址：新竹縣竹北市自強南路36號1樓

電話：03-658-3913





新竹必吃一人燒肉：one&one燒肉

部落客 跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣 造訪 one&one燒肉 說：

店家是用電烤爐，可以達到跟炭火差不多的溫度，還可以瞬間鎖住肉汁...「one&one燒肉」肉品和海鮮的品質還不錯，價格也不貴 ，單身的朋友或想要一個人吃燒肉的時候，這裡是不錯的選擇喔！<全文介紹>



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#one&one燒肉 大魯閣湳雅店

地址：新竹市北區湳雅街91-2號B1

電話：03-542-1233



新竹必吃一人燒肉：焱燒-個人燒肉

部落客 三歲小草 造訪 焱燒-個人燒肉 說：

號稱最低 $80 元可以吃燒肉，讓我們先來看看～豬肉有雪花和五花，俗稱的黃金六兩松阪豬居然也有；牛肉有雪花牛和大長筋，看這命名應該是取名板腱獨特的筋部位...<全文介紹>



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#焱燒-個人燒肉

地址：新竹市北區長安街44號

電話：03-526-3127





新竹必吃一人燒肉：燒肉霸

部落客 跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣 造訪 燒肉霸 說：

燒肉霸是小米心中數一數二的燒肉店，不只有濃厚的日式風情，肉品也相當有水準，另外市面上較少能吃到的雞松板這裡也有 ，單身的朋友或想要一個人吃燒肉的時候，這裡也是很棒的選擇喔！<全文介紹>



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#燒肉霸

地址：新竹市東區大同路86號1131室

電話：03-523-2741





新竹必吃一人燒肉：食在燒

部落客 Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活 造訪 食在燒 說：

基本上我覺得點一份肉盤再搭配自助吧的食材就可以簡單一人獨享又不需要花太多錢，低銷只要150元就可以搞定一餐真的相當地平價，而且目前市面上也很少有這種平價的石板烤肉，不管是一人用餐或是多人用餐都很方便...<全文介紹>



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#食在燒竹東店

地址：新竹縣竹東鎮大同路58號

電話：0966-306-783

