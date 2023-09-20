春上布丁蛋糕買一送一！六角集團「春上布丁蛋糕」領軍5大品牌插旗新店裕隆城，開幕限定「英格莉莉鬆餅滿額送、杏子豬排送炸雞」優惠攻略。

春上布丁蛋糕買一送一！全新百貨「新店裕隆城」今日開幕，成為許多新店人逛街、約吃的口袋名單，其中六角集團旗下更有5大品牌攜手進駐，即日起有「春上布丁蛋糕、英格莉莉、杏子豬排」同步開幕，祭出買一送一、滿額免費送等開幕優惠，挑戰新店美食話題。



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六角集團旗下5大品牌進駐新開幕「新店裕隆城」百貨，其中「春上布丁蛋糕、英格莉莉、杏子豬排」即日起正式開幕，而「京都勝牛、日出茶太」則預計9月底前開幕。配合新門市開幕，5大品牌皆推出限定優惠、限定套餐吸引話題。







其中，超人氣「春上布丁蛋糕」插旗B1美食廣場，超人氣原味、抹茶、巧克力、藍莓、黑糖麻糬通通都能買得到，9/28-10/01推出買一送一優惠，買任一口味布丁蛋糕、就送一顆原味布丁蛋糕。同集團「杏子豬排」則在9/28~10/1推出「每日前30組消費送炸雞」優惠，9/20~9/30期間也有「APP會員消費送霜淇淋兌換券」優惠。





春上布丁蛋糕 新店裕隆城 開幕活動資訊

下午茶口袋名單「英格莉莉」這次則針對新店裕隆城，推出新品「楊枝甘露鬆餅塔」，一份以6片鬆餅搭配水果及手作雪酪，另一款「巨峰葡萄繽紛鬆餅塔」則是可可鬆餅搭配葡萄雪酪，下午茶拍IG很適合。9/28-10/1每天限前五組點「鬆餅塔」新品，可享5折優惠，此外9/27前只要憑本篇報導，消費滿額999元就免費送「鬆餅塔」一份。即將開幕的「日出茶太」為慶祝開幕，全台門市在9/25-9/27每天11:00~20:00，推出指定品項「買一送一」優惠，LINE會員買「太極厚茶拿鐵」送「紫玫瑰荔枝凍飲」。同集團「京都勝牛」則預計推出消費任一雙人餐、贈香草冰淇淋，以及消費滿1000元就加贈1000元現金券等優惠，讓人開幕就先衝。

快閃期間：9/20(三)-11/30(四)

開幕首四日活動9/28-10/1 正式開幕首四日 買一送一 限量二十組

買任一口味，即贈原味蛋糕一顆，每人至多贈送一顆，每日限量前30組，送完為止！





杏子豬排 新店裕隆城 開幕活動

開幕獨家禮物

活動時間：9/28~10/1

活動內容：每日前30組消費任一餐點，送炸雞塊兌換券 (一組一張，限下次尺使用)



六角會員活動

活動時間：9/20~9/30

活動內容：成為杏子-新店裕隆城APP會員，消費即贈霜淇淋「兌換券」乙份(限下次尺使用)





英格莉莉-新店裕隆城 開幕活動資訊

活動期間：9/20(三)-9/27(三)試營運

活動內容：活動期間來電訂位，消費滿$999元，出示本報導即贈新店裕隆城限定「楊枝甘露或巨峰葡萄繽紛鬆餅塔」乙份，每桌限換一組。（原價330/份）



活動期間：9/28(四)~10/1(日)開幕首四日

活動內容：點購「楊枝甘露或巨峰葡萄繽紛鬆餅塔」一份，達每人低消即享5折優惠，每天限前五組，每桌限換一份。



活動期間：9/28(四)~10/8(日)

活動方式：出示六角美食通APP會員，當日消費滿$899贈「野菇芝麻葉烤餅」兌換券(限下次使用)





Chatime日出茶太 新店裕隆城開幕活動

活動時間：9/25(一)~9/27(三) 11:00~20:00

活動地點：全台日出茶太門市

活動內容：日出茶太LINE會員買太極厚茶拿鐵送紫玫瑰荔枝凍飲，每人每日憑券限購一組；限冷飲，兩杯飲量甜度、冰量皆需一致；除環保杯折扣外，其餘折扣皆不併行。





京都勝牛 新店裕隆城開幕活動

活動期間：預計9月底開幕起

活動內容：

1、消費任一雙人餐 即贈香草冰淇淋。

2、消費滿1000元就加贈1000元現金券（限下次使用）。

3、新加入六角會員贈100元折價券。





詳細活動規範及供應情形，依各品牌官方公告為準。