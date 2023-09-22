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海瑞摃丸變成披薩！拿坡里披薩「竹塹摃丸披薩」挑戰台味披薩新歡，無違和「蕃茄義式肉醬+海瑞摃丸」披薩控要挑戰。

2023-09-22 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：601
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編輯 張人尹

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超狂「台味披薩」再加一！今年來各間披薩店都不怕義大利人生氣，紛紛推出「台味披薩」限定口味，把經典的台灣小吃，通通夾進披薩裡。這次由拿坡里披薩推出在地風味「竹塹摃丸披薩」，把新竹知名的「海瑞摃丸」加上蕃茄義式肉醬調味，在掀一波披薩話題。

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拿坡里披薩 竹塹摃丸披薩 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

針對中秋節，拿坡里披薩推出新品「竹塹摃丸披薩」，主打中西風味的創意吃法，特別與超人氣「新竹海瑞摃丸」攜手合作，在披薩中擺上彈牙的摃丸，搭配蕃茄義式肉醬、香菇、毛豆仁調味，即日起強勢開賣。此外，在11/13前，只要買新口味「竹塹摃丸披薩」，就送海瑞摃丸線上購物商城「滿400元折100元」折價券，滿足粉絲的心。
拿坡里披薩 竹塹摃丸披薩 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

不只是披薩吸引話題，拿坡里也特別推出超人氣「炸雞優惠」，在10/1前可享有「1公斤腿排桶$319元」、以及「2公斤腿排桶$599元」，換算下來相當於66折開吃，在全台125間門市同步供應，讓中秋節不只吃烤肉，也能吃披薩、配炸雞剛剛好。
拿坡里披薩 竹塹摃丸披薩 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
拿坡里優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

拿坡里披薩 竹塹摃丸披薩

上市日期：2023/09/21起
售價：大披薩299元、小披薩199元
優惠活動：凡點購拿坡里x海瑞摃丸「竹塹摃丸披薩」，送海瑞摃丸線上購物商城400元折100元折價券。
 

拿坡里披薩 炸雞優惠

活動期間：2023/9/21-2023/10/1
活動內容：
1公斤腿排桶特價$319(原價$450) 
2公斤腿排桶特價$599(原價$900) 

詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里披薩 官方公告為準。
拿坡里 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

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