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漢寶杯麵3口味開賣！泡麵控回憶殺「金車漢寶蚵仔味細麵」即日起強勢回歸，全新口味、販售通路泡麵控要先筆記。

2023-09-21 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：金車 人氣：809
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編輯 張人尹

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泡麵控的回憶殺！金車漢寶「蚵仔味細麵」以高CP值、還原在地蚵仔麵線風味，是許多人心目中最經典的在地泡麵之一。這次金車為了回應鐵粉的心願，特別復刻經典30年前經典的「金車漢寶杯麵」，一杯35元就能吃到最懷念的泡麵風味，還有新口味讓泡麵控朝聖。

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金車漢寶杯麵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
金車漢寶杯麵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

在眾多鐵粉敲碗之下，金車「漢堡杯麵」即日起強勢回歸開賣，超人氣口味包含復「蚵仔味細麵」模擬蚵仔麵線的鮮味，另一款「黑胡椒牛肉風味麵」則是超熟悉夜市鐵板麵風味。除此之外，本次漢堡杯麵更設計新口味「海鮮湯麵」，強調濃郁海鮮白湯風味，讓泡麵控通通要搶吃。
金車漢寶杯麵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次「漢堡杯麵」3款口味同步開賣，並且於量販賣場「全聯、家樂福、愛買」，以及4大超商「7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK便利商店」同步開賣，此外也能在「金車線上購」直接線上買一箱12入，滿額699元就能享免運費宅配到家，泡麵控手刀下單囤貨。
金車漢寶杯麵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除了經典的泡麵之外，金車本次也同步推出全新調理包系列「my料理所」，主打加熱即食，本次一共推出「紅燒牛肉、筍絲控肉、花生滷豬腳、日式咖哩牛」共4種調理包，每包2-3人份量。飲料部分則由經典「健酪乳酸飲料」為靈感，推出新品「草莓酪酪」，以酸甜草莓作調味，另一款「旺來芭號茶」則以微酸鳳梨、和清爽芭樂，搭配100%原葉萃取茶，金車更預告將推出新品「金車梅子汽水」，讓飲料控期待。
金車漢寶杯麵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
金車漢寶杯麵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

金車漢寶杯麵 販售資訊

上市日期：即日起
販售通路：全聯、家樂福、愛買、7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK便利商店、金車線上購
售價：35元/杯，金車線上購販售420元/一箱12入
 

金車my料理所 販售資訊

上市日期：即日起
售價：
紅燒牛肉/筍絲控肉/花生滷豬腳：175元/袋
日式咖哩牛：195元/袋
 

金車飲料新品 販售資訊

上市日期：即日起
售價：
波爾茶旺來芭號茶：28元
健酪乳酸飲料 草莓酪酪：30元

詳細活動規範及供應情形，依 各通路 官方公告為準。

 

 

 

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