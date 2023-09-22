懶人燒肉吃起來！口袋名單7間「台北專人代烤燒肉店」肉肉控搶先訂位，東區要吃「青杉燒肉」、燒肉吃到飽「金洹苑」吃肉要先衝。

肉肉控約會聚餐，「燒肉店」一定是首選之一，其中更有許多人偏好有「代客烤肉」服務，就能專心吃肉、還不怕失手烤壞食材。針對中秋將近，窩客島整理台北7間熱門「專人代烤燒肉店」口袋名單，不想自己烤肉，就交給專業的來。







台北代烤燒肉推薦：青杉燒肉

窩客 算命的說我很愛吃 說：

除了提供頂級的A5和牛以及各式精緻肉品滿足味蕾，更有一整櫃水族飼養箱的活體海鮮任挑選，豪奢的海陸燒肉饗宴，兩種願望來這裡一次滿足。...<全文介紹>



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#青杉燒肉

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄8號

電話：0984-189-958







台北代烤燒肉推薦：豆町村燒肉

窩客 魔力獅子王 說：

從肉品、食材的挑選和品質要求、菜色料理與醬料調味的調製，完全展現日本職人龜毛的精神，而且貼心的提供桌邊代烤的專業服務，讓客人免動手，就能品嚐到最道地、最美味的日式燒肉...<全文介紹>



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#豆町村燒肉

地址：台北市大安區延吉街131巷27號

電話：02-8771-0380





台北代烤燒肉推薦：Herma禾馬炭火燒肉

窩客 蛋寶趴趴go 說：

嚴選日本6個行政區近35種精選肉品，每天供應5~7種稀有部位，搭配專人代烤、新穎舒適的環境，讓你每次來用餐都有不同的驚喜！來這裡約會、聚餐、慶生…等都合適，可滿足大口吃和牛的慾望...<全文介紹>



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#Herma禾馬炭火燒肉

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷75號

電話：02-2711-0234







台北代烤燒肉推薦：金洹苑 KIN KAN EN

窩客 布咕布咕 說：

來到店裡必點的餐點就是他們家的牛肉，主打冷藏熟成牛肉~超多種部位，全部加起來少說也有20種以上，甚至還有和牛哦...<全文介紹>



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#金洹苑 KIN KAN EN

地址：台北市大安區延吉街131巷31號

電話：02-8772-0109







台北代烤燒肉推薦：上吉燒肉

窩客 大口 說：

說到台北燒肉，這間位於華視大樓附近的「上吉燒肉」一定是榜上有名，不僅全程專人代烤，讓大家可以暢快的大口吃肉、大口喝酒，而且一次就能吃到日本和牛、澳洲和牛、美國牛肉等頂級牛肉及其他優質肉品...<全文介紹>



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#上吉燒肉

地址：台北市大安區延吉街131巷41號

電話：02-8772-5765







台北代烤燒肉推薦：肉你好燒肉

窩客 丹尼的吃喝玩樂 說：

一定要點的當然是店內招牌，看看澳洲和牛的油花超級美麗～在 肉你好 南京三民店 都是全程代烤喔！顧客只要等著吃肉肉就可以了～...<全文介紹>



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#肉你好燒肉-南京三民店

地址：台北市松山區南京東路五段53-1號

電話：0928-925-551







台北代烤燒肉推薦：發肉燒肉餐酒敦北一店

窩客 Tiss 說：

發肉燒肉餐酒敦北一號店目前就是我台北最愛的燒肉店，也是台北最難訂的燒肉店。吃燒肉最享受的就是有桌邊服務專人燒烤，不然自己烤實在是太累了，哈哈!!火侯也抓不准，肉不是沒熟，不然就是過熟，發肉燒肉除了有專人服務外，服務生還很會尬聊...<全文介紹>



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#發肉燒肉餐酒敦北一店

地址：台北市松山區敦化北路4巷56號

電話：02-2711-3331



