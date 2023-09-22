全家脫單神救援！全家限量「好神桃花卡」最高現賺854元、再送買一送一券，週末買一送一「霜淇淋、濃抹茶」連吃三天。

全家買一送一每週都要吃！小資族每週都在期待的「全家買一送一」，本週恰逢中秋連假前的補班日，推出8個指定商品買一送一之外，更獻上「Ohmy!原燒燒烤」以及高CP值「好神桃花卡」，讓大家連三天都到全家吃起來，消除補班的鬱悶感。







9/29中秋當天除了是烤肉節，更是月老的生日，全家推出全新「好神桃花卡」，以諧音梗作為售價和優惠的發想，想念你諧音460為售價，每張好神桃花卡中不僅已儲值460元，還加碼送60元紅利金，總金額湊齊我愛你的諧音520元，幸運的話還可獲得854元紅利金，直接翻倍變成1314(一生一世)元。另外，每組都額外贈送「冰仙女紅茶買一送一優惠券」，快找藉口揪曖昧對象喝一杯。





並獨家和人氣燒肉品牌「Ohmy!原燒」推出三款限定餐點，以原燒特製味噌醬特製的「辣味噌雞翅」，超涮嘴滋味讓人不用動手烤肉，只要到全家就能吃到。而日式風味的「蔥鹽豬五花烤飯糰」則是有外層烤到焦香、內餡夾入炙燒豬五花，豐富的層次。飽足感十足的「奶香鮭魚炒飯」宵夜來一份超療癒。





大家最愛的康康五買一送一，在連上六天班的本週末，要先來兩根WA!COOKIES聯名「荔枝烏龍霜淇淋」，只要於9/24前使用全盈+PAY支付，即可享有全口味任選買一送一。此外，現點現做的「特濃美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵」，和奧利奧香草捲心酥、WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕等通通不限量買一送一。



推薦閱讀：新店裕隆城美食買一送一攻略！超過21個「誠品新店裕隆城美食」優惠快筆記，「買1送1、第2件半價、吃到飽免費升級」攻陷新店人的胃。





全家康康五買一送一

活動時間：9/22~9/24

活動內容：以下商品同品項買一送一優惠，Let’s Café特濃美式(冰熱不限)、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵(冰熱不限)、黑松茶花一番煎茶、朕一品金門高坑牛肉麵、奧利奧香草捲心酥、FamiCollection天然水、WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕。



全家霜淇淋買一送一

活動時間：9/22~9/24

活動內容：使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋(口味不限)買1送1優惠。



全家、Ohmy!原燒燒烤系列新品

品項：辣味噌雞翅 59元、蔥鹽豬五花烤飯糰 49元、奶香鮭魚炒飯 59元



全家好神桃花卡

售價：460元

內容物：內含460元禮物卡，加碼送60元紅利金和私品茶冰仙女紅茶買一送一優惠券乙張。(限量3萬份)