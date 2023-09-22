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喝萬波只要25元！萬波連續18天「大杯麗雅烏龍」4杯只要100元，戴柚子帽再加碼買一送一。

2023-09-22 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：萬波 人氣：2,087
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編輯 鄭雅之

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飲料控快揪團喝萬波！每到連假最開心的小確幸就是有各式各樣的吃喝玩樂優惠，等著大家一起開心放假。這次萬波為了迎接今年最後兩個連假，強勢推出兩大優惠，除了有長達18天的「大杯麗雅烏龍」4杯100元，以及中秋連假限定「戴柚子帽」加碼買一送一，用滿滿的飲料優惠陪大家度過最後的歡樂假期。
萬波優惠/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

於9/23～10/10期間，只要到萬波現場門市購買「大杯麗雅烏龍」，即可享有4杯100元優惠，平均一杯只要25元就能喝到。是嚴選南投的黃金烏龍，醇厚高雅又回甘的純茶，提供微糖少冰、無糖少冰兩種選擇，讓大家一邊吃烤肉、一邊喝茶解膩。
萬波優惠/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

而9/29-10/1中秋三天連假，則是推出超應景活動，只要戴著柚子帽到萬波消費任一款飲品，不限金額就加碼送中杯「白柚烏龍」，急速冷凍的新鮮文旦柚子配上蜂蜜麗雅烏龍茶，酸甜果香讓人大推。

推薦閱讀：全家脫單神救援！全家限量「好神桃花卡」最高現賺854元、再送買一送一券，週末買一送一「霜淇淋、濃抹茶」連吃三天。
萬波優惠/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

萬波 大杯麗雅烏龍4杯100元

活動時間：2023/9/23～2023/10/10
活動內容：活動期間，訂購「大杯麗雅烏龍」4杯100元。
注意事項：限門市現場購買、電話與你訂自取。(各門市原料有限，賣完為止)
 

萬波買一送一

活動時間：2023/9/29-2023/10/1
活動內容：只要戴著柚子帽到萬波門市消費任一飲品，不限金額即可免費贈送中杯「白柚烏龍」（固定微糖少冰）一杯。

 

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