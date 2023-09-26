火鍋吃到飽配鰻魚！千葉火鍋「壽星5折吃到飽」10月升級蒲燒鰻魚料理，期間限定「鰻魚拌飯、壽司鰻魚」火鍋吃到飽再升級。
千葉火鍋壽星優惠「5折吃到飽」，每個月都吸引許多火鍋控、吃到飽控開慶生趴，除了壽星可享有5折優惠之外，還有不定期的「限定料理」讓人一吃再吃、吃不膩。這次千葉火鍋針對10月份，再推出升級版「蒲燒鰻魚料理」系列，期間限定讓火鍋控免費升級。
推薦閱讀：懶人燒肉吃起來！口袋名單7間「台北專人代烤燒肉店」肉肉控搶先訂位，東區要吃「青杉燒肉」、燒肉吃到飽「金洹苑」吃肉要先衝。
千葉火鍋10月壽星，憑「會員卡」壽星本人可享用餐5折優惠，一般壽星吃鍋也享85折優惠。這次10月份吃「千葉火鍋」還能吃到星期六、日期間限定「日本頂級浦燒鰻魚」系列料理，依不同門市推出「鰻魚拌飯、壽司鰻魚、鰻魚蒸蛋、鰻魚pizza、炸鰻魚」等，吃火鍋吃到飽，不用加價就能免費升級吃到多種鰻魚料理。
除此之外，千葉火鍋新品牌「享千葉火鍋」第二間門市，預計將於11月下旬正式插旗高雄，在整修中的「千葉火鍋高雄大昌店」原址，主打12種口味湯品、各式原肉、小農蔬食，搭配現流海鮮、台灣各地美食聯盟，還有哈根達斯冰淇淋等美食亮點，讓高雄人敲碗期待。
千葉火鍋 10月壽星優惠
活動期間：2023/10/01-10/31
活動內容：會員卡壽星吃鍋5折起，一般壽星吃鍋也享85折優惠。2023年10月1日起-10月31日(六、日限定)推出各式鰻魚料理。
享千葉火鍋 高雄店
預計開幕日期：2023/11月
詳細活動規範及供應情形，依 千葉火鍋 官方公告為準。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
文章目錄
編輯 張人尹最新文章
- 卡娜赫拉的壽司扭蛋！藏壽司「卡娜赫拉的小動物」13款扭蛋搶先看，超萌「粉紅兔兔玉子燒、P助茶碗蒸」立體吊飾拼手氣。
- 文青的房間很需要！HOLA聯手日本「SOU・SOU」秋季限定5款新品，療癒系「奶油棕寢具、陶瓷飯碗」文青搶先入手。
- 東泉辣椒巧克力！饗食天堂LaLaport台中店開幕亮點搶先看，獨家「金色三麥無限暢飲、東泉辣椒醬、大甲芋頭料理」台中吃到飽控先衝。
- 飲料只想喝新品！9月飲料新品「11間手搖杯新飲料」口袋清單一次喝，可不可15款新品、鶴茶樓芝麻粉角、一沐日逮丸奶茶周邊，飲料控沒喝過就遜掉。
COUPON
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw