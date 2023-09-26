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火鍋吃到飽配鰻魚！千葉火鍋「壽星5折吃到飽」10月升級蒲燒鰻魚料理，期間限定「鰻魚拌飯、壽司鰻魚」火鍋吃到飽再升級。

2023-09-26 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：千葉火鍋 人氣：450
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編輯 張人尹

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千葉火鍋壽星優惠「5折吃到飽」，每個月都吸引許多火鍋控、吃到飽控開慶生趴，除了壽星可享有5折優惠之外，還有不定期的「限定料理」讓人一吃再吃、吃不膩。這次千葉火鍋針對10月份，再推出升級版「蒲燒鰻魚料理」系列，期間限定讓火鍋控免費升級。

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千葉火鍋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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千葉火鍋10月壽星，憑「會員卡」壽星本人可享用餐5折優惠，一般壽星吃鍋也享85折優惠。這次10月份吃「千葉火鍋」還能吃到星期六、日期間限定「日本頂級浦燒鰻魚」系列料理，依不同門市推出「鰻魚拌飯、壽司鰻魚、鰻魚蒸蛋、鰻魚pizza、炸鰻魚」等，吃火鍋吃到飽，不用加價就能免費升級吃到多種鰻魚料理。
千葉火鍋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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除此之外，千葉火鍋新品牌「享千葉火鍋」第二間門市，預計將於11月下旬正式插旗高雄，在整修中的「千葉火鍋高雄大昌店」原址，主打12種口味湯品、各式原肉、小農蔬食，搭配現流海鮮、台灣各地美食聯盟，還有哈根達斯冰淇淋等美食亮點，讓高雄人敲碗期待。
千葉火鍋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
千葉火鍋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

千葉火鍋 10月壽星優惠

活動期間：2023/10/01-10/31
活動內容：會員卡壽星吃鍋5折起，一般壽星吃鍋也享85折優惠。2023年10月1日起-10月31日(六、日限定)推出各式鰻魚料理。
 

享千葉火鍋 高雄店

預計開幕日期：2023/11月

詳細活動規範及供應情形，依 千葉火鍋 官方公告為準。

 

 

 

 

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#千葉火鍋
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文章關鍵字
千葉火鍋 鰻魚 火鍋 吃到飽
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