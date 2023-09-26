可可脆片星冰樂買一送一！兩天快閃「星巴克買一送一」9款限定搶喝，再推質感爆棚「星座玻璃杯」。

星冰樂控敲碗成功，星巴克買一送一終於有巧克力可可脆片星冰樂了！為了歡慶教師節到來，星巴克特別推出兩天快閃指定飲品買一送一優惠，由經典高人氣「巧克力可可脆片星冰樂」領軍，讓大家明天就衝去喝兩杯。此外，更加碼推出全新系列「12星座玻璃杯」，精緻的浮雕設計讓人腦波弱想買。







於9/27、9/28快閃登場的「星巴克教師節優惠」，只要購買指定飲品即可享有買一送一優惠，咖啡控有「冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)」可選擇；茶瓦納部分蓻是推出「經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤」；近期極少有買一送一優惠的星冰樂也精選3大人氣「焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂」，連續兩天喝好喝滿。







同時，大受好評的「十二星座馬克杯」也升級推出全新「12星座玻璃杯」系列，首度以精緻典雅的浮雕玻璃杯呈現，杯底邊緣以波紋雕刻呈現星巴克人魚的意象，再以立體燙金花紙工藝印上各星座圖像和符號，並且有銀河星系點綴，超有質感的玻璃杯一定要收藏。



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星巴克買一送一 教師節優惠

活動日期：2023/9/27-2023/9/28

活動內容：11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。



注意事項：

1、每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2、優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、椰奶那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、 經典紅茶椰奶那堤、醇濃抹茶那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、巧克力可可碎片星冰樂。

3、原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4、折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5、本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用部分門市。

6、詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



星巴克十二星座玻璃杯

開賣日：2023年10月2日