Hershey's巧克力泡芙！beard papa’s「好時巧克力泡芙」強強聯名，滿額送「papa香草奶酥醬」板橋、新莊9間門市限定。

爺爺泡芙beard papa’s竟然出Hershey's巧克力口味！一個月總是會帶給泡芙控、甜點控滿滿驚喜的beard papa’s，搶先公告十月限定口味，找來美國爆夯Hershey's好時巧克力強強聯手，以5款濃郁巧克力泡芙攻陷下午茶時光。並加碼推出療癒系「papa香草奶酥醬」，於板橋、新莊等9間限定販售之為，雙十連假還祭出滿額免費送一罐的優惠，陪你度過今年最後一個假期。







堪稱今年甜點界中最強聯手「beard papa’s好時巧克力泡芙」，將於十月限定開賣，不僅將好時可可粉融入經典香草卡士達內餡中，更在泡芙上層撒滿微苦的好時可可粉，爆濃好時巧克力無論搭配經典「日式泡芙、黑日式泡芙」；還是外酥香的「菠蘿泡芙」、一口吃的「mini泡芙」，又或是強勢回歸的「杏仁棒棒」，都超級搭。





除了十月限定新口味的泡芙之外，beard papa’s也推出全新「papa香草奶酥醬」，將招牌香草卡士達餡變成超療癒的奶酥醬，在吐司、貝果抹上厚厚一層香草奶酥，開啟最療癒的早餐時刻。並於10/7~10/10歡慶雙十連假，於9間指定門市推出消費滿599元、免費送一瓶，讓大家帶回家嚐鮮。



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beard papa’s 好時巧克力系列泡芙聯名

販售時間：10/1~10/31，數量有限售完為止。

售價：75元起/顆

泡芙選擇：日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙、杏仁棒棒。



beard papa’s papa香草奶酥醬

售價：380元/瓶

指定門市販售：誠品站前店、SOGO天母店、CityLink松山車站店、板橋大遠百店、宏匯廣場店、中壢大江購物中心店、台中三井LaLaport店、高雄漢神巨蛋店、高雄夢時代店。

優惠活動：10/7~10/10於指定門市單筆消費滿599元即贈一瓶，數量有限送完為止。



papa會員點數優惠

活動內辦法：凡加入papa會員，單筆消費每滿100元可集一點，集滿指定點數即可兌換等值贈品或商品。

十月活動：10/1起提供兌換新選擇，以papa會員點數5點+150元，即可獲得「鬍子爺爺的泡芙」繪本一本。