24種配料隨便裝！2天買一送一「幸福搖搖」衝西門町喝新飲料，15元起配料自助吧「茶凍、豆漿凍、波霸、小芋圓」想吃什麼自己裝。
挑戰咀嚼控的最愛！近年來興起什麼飲料都要加料加滿滿，無論是經典波霸，還是爆夯的凍類，都讓咀嚼控、飲料控天天都想來一杯。而以浮誇肉多多聞名的「樂多多集團」，首度進軍「手搖飲戰場」，在西門町開設全新飲料品牌「幸福搖搖」，以顛覆想像的「配料自助吧」滿足咀嚼控的心。
以珠寶盒的概念發想，店內裝潢用大量的大理石紋路、圓弧線條和粉色愛心設計，讓走過、路過的人都驚呼。飲品部分更是一杯比一杯浮誇，特別推薦三款必喝飲品，有加入自製綠茶凍、葡萄柚果粒、椰奶和新鮮芒果冰沙「芒香柚芝芝」，上頭淋上帶有鹹香風味的慕斯，光喝這杯療癒感十足。
「麻瓜鮮芋凍凍奶」則是以古早味為主打，仙草凍、芋泥、玫瑰鹽起士慕斯層層堆疊，並附上麻花捲，建議沾著慕斯享用。「跳跳舞藍檸檬冰沙」則是超夢幻的天空藍，可再加價配開心果口味「綠映雲朵慕斯」、白巧克力口味「粉黛雲朵慕斯」。
而店內最大的特色在於「配料自助吧」，讓咀嚼控任意挑選喜愛的配料，每一個紙杯都有三個刻度，第一格加價15元、第二格10元、第三格5元，最多就是加價30元獲得半杯滿滿的料。除了經典的波霸、小芋圓、椰果之外，更主打「綠茶凍、荔枝凍、蜂蜜凍、豆漿凍」等9款自製Ｑ凍類，就連「奶酪」也直接拿，再任選42種茶飲，超多組合喝法就等咀嚼控來特製專屬飲料。
將於9/28正式開幕，將邀請到樂天啦啦隊女神「琳妲」擔任一日店長，邀大家一起狂歡同慶。開幕前兩天加碼推出「指定飲品買一送一」優惠，於9/28下午1點至晚間8點期間，買「麻瓜鮮芋凍凍奶」就送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶」四選一。9/29則是中午12點至晚間8點買「幸福芋見你」即有優惠。
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幸福搖搖 西門1號店
營業時間：週日至週四11：00-22：00 / 週五、六1 1：00-23：00
地址：台北市萬華區成都路54號1樓
電話：(02) 2383-2213
幸福搖搖 開幕買一送一優惠
活動時間：9/28-9/29
活動內容：
9/28當天13：00-20：00
買「麻瓜鮮芋凍凍奶」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶 (四擇一)」。
9/29當天12：00～2000
買「幸福芋見你」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶 (四擇一)」。
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