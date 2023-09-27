24種配料隨便裝！2天買一送一「幸福搖搖」衝西門町喝新飲料，15元起配料自助吧「茶凍、豆漿凍、波霸、小芋圓」想吃什麼自己裝。

挑戰咀嚼控的最愛！近年來興起什麼飲料都要加料加滿滿，無論是經典波霸，還是爆夯的凍類，都讓咀嚼控、飲料控天天都想來一杯。而以浮誇肉多多聞名的「樂多多集團」，首度進軍「手搖飲戰場」，在西門町開設全新飲料品牌「幸福搖搖」，以顛覆想像的「配料自助吧」滿足咀嚼控的心。







以珠寶盒的概念發想，店內裝潢用大量的大理石紋路、圓弧線條和粉色愛心設計，讓走過、路過的人都驚呼。飲品部分更是一杯比一杯浮誇，特別推薦三款必喝飲品，有加入自製綠茶凍、葡萄柚果粒、椰奶和新鮮芒果冰沙「芒香柚芝芝」，上頭淋上帶有鹹香風味的慕斯，光喝這杯療癒感十足。







「麻瓜鮮芋凍凍奶」則是以古早味為主打，仙草凍、芋泥、玫瑰鹽起士慕斯層層堆疊，並附上麻花捲，建議沾著慕斯享用。「跳跳舞藍檸檬冰沙」則是超夢幻的天空藍，可再加價配開心果口味「綠映雲朵慕斯」、白巧克力口味「粉黛雲朵慕斯」。





幸福搖搖 西門1號店

營業時間：週日至週四11：00-22：00 / 週五、六1 1：00-23：00

地址：台北市萬華區成都路54號1樓

電話：(02) 2383-2213



幸福搖搖 開幕買一送一優惠

活動時間：9/28-9/29

活動內容：

9/28當天13：00-20：00

買「麻瓜鮮芋凍凍奶」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶 (四擇一)」。



9/29當天12：00～2000

買「幸福芋見你」送「提拉米蘇幸福曲/一番榨檸檬春/香檸霜瓜蜜/黑糖幸福奶茶 (四擇一)」。