台北漢來大飯店10/7試營運！台北漢來大飯店推出試營運優惠價7956元，再加碼送2000元漢來餐飲住宿券。

飯店控真的久等了！台北漢來大飯店真的要開幕了，台北漢來大飯店將於10/7開始試營運，並為了讓飯店控可以搶先體驗，即日起至10月底前，台北漢來官網同步開放12/30前預訂精緻客房每晚7,956元試營運價，並搭配贈送2,000元漢來美食餐飲禮券住宿專案，讓要飯店控體驗台北漢來大飯店最奢華服務。



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台北漢來大飯店客房自13坪至160坪不等，延續漢來飯店整體現代設計風格元素，搭配大片落地觀景玻璃，簡潔俐落的現代設計語彙，詮釋寬敞舒適的住宿空間，配置4K智慧旅館電視系統搭載投影功能、中英日智能語音管家Aiello小美犀整合環控系統，全面打造直覺式、個性化的智慧體驗。





客房採用英國百年名床斯林百蘭與席夢思頂級床墊、Nespresso Vertuo膠囊咖啡機等設備，並依不同房型精心準備法國DAMANA、美國護膚保養品牌Perricone MD及頂級品牌寶格麗BVLGARI洗沐備品，致力為賓客提升卓越享受。





其中24F-26F為行政樓層，不僅南港周邊區域盡收眼前，還能享有行政酒廊─貴賓軒使用權益，以舒適的環境讓商務旅客能一邊辦公一邊享受美好的午後時光。同時，符合入住行政樓層與套房條件之貴賓，享有25F貴賓軒各項專屬禮遇，如早晨備有豐富的中西日式早餐選擇、全天供應生啤酒、氣泡水、特選咖啡茶飲及精美餐點，傍晚時段Happy Hour則推出精緻酒水推車，精選多達10款酒款與軟性飲料，隨著遠眺南港日夜風景環繞，適合商務洽談會議與三五好友暫歇。





漢來最強的除了是「漢來感動式的住房服務」之外，在美食方面蒐羅全台知名人氣美食，秉持高品質為核心價值的台北漢來大飯店的島語自助餐早餐，以立志做出全台最好的飯店早餐為設定，要讓平日賴床慣了的旅客，也心甘情願的爬起來吃早餐。





結合了台灣在地知名人氣美食菜單，例如台南虱目魚肚海鮮粥、現燙牛肉湯、台中名產燒肉蛋吐司、高雄特色生煎湯包和桃園傳貴有機豆漿。此外，還有時下最受歡迎的龍蝦沙拉堡和頂級進口食材做出的日本抹茶豆皮壽司、新加坡海南雞飯、黑松露肝醬，以及高雄漢來飯店著名的招牌穀物麵包、一品香刈包。台北漢來大飯店早餐不可或缺的咖啡，則採用莊園級咖啡和百年精品莊園華岡茶，而最特別的則非屬進口氣泡酒暢飲不可，讓旅客在早晨也能享受悠閒、浪漫的用餐時光。



同時，在台北漢來大飯店感受都市綠洲愜意生活，除佔地1203坪、天空森林及戶外禮堂外，設置獨一無二無邊際泳池風景，融合植生牆自然造景與都會日夜景觀，絕對是城市中最美的一抹風景。台北漢來大飯店的健身房則採用全球最大知名健身器材品牌Life Fitness全系列健身器材，規劃專屬私人教練課程、一對一客製健身課程，讓旅遊中隨時保有健康體態。並且，台北漢來大飯店的SPA選用創立自1985年的瑞士頂級保養抗衰老品牌VALMONT合作，引進專屬療程體驗，強調為顧客逆轉肌膚年齡，留住青春光采，無數歐美名媛藝人包括蘇菲亞羅蘭、珍妮佛安妮斯頓、席琳娜戈梅茲等均為品牌愛用者。而隨國際會展、活動及宴會需求逐漸復甦，台北漢來大氣擘劃包含3大廳、5小廳的國際宴會廳，挑高7.5米無樑柱空間，可一次容納1200位賓客。由新加坡國際知名設計團隊DP Design操刀，璀璨華麗的管柱狀水晶吊燈與全台最長環場LED，展現無與倫比氣勢。台北漢來大飯店甚至在喜宴的餐桌用花，也禮聘國際知名花藝大師齊云親自設計製做。此外，位於5樓天空森林圍繞的戶外禮堂，則被譽為「南港最美天際線」，彷如雙手合掌的圓潤造型，四面通透的玻璃窗引進美好的自然光線，神聖而典雅的證婚檯是見證新人開啟嶄新未來的美麗殿堂。並且戶外的天空森林，則是南港軟體園區中一座美好的都市綠洲，白天可以提供綠蔭；夜晚在浪漫燈光的襯托下，則是舉辦party的最佳場合。為滿足國際及本地商務會議、主題年會、新品發表會、小型展演、VIP活動的中小型場地需求，也同時貼心規劃5間多功能會議室及交誼廳，配備120吋P2 LED電視牆、Bose智慧型藍芽音響、4K矩陣分布系統、Barco無線投影、4K錄影系統頂級規格會議設施，容納人數自21至156人不等，協助每位尊榮貴賓的活動圓滿完成。在美食方面，漢來的海港自助餐廳是以港灣城市的視野把海洋世界的鮮味淋漓呈現，將異國佳餚與在地美食菁薈於此，那麼台北漢來大飯店全新的「島語」自助餐廳，無疑以更高更遼闊的心懷，以整座島嶼的富饒為基礎，把山林與海洋的豐盛和屬於南方的款待熱情延伸到北部，準備在自助餐界大放光彩。台北漢來大飯店的「島語」是以島嶼為概念，匯集海川溪河、田野山林的天然食材，訴說台灣四季的豐盈富庶，以「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」8座獨立島檯，串連世界各國的餐桌語言。吃到飽控最愛的鱈場蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道干貝、日本海膽及現流鮮魚生魚片等豐富食材無一不有，更首創以一餐檯搭配一酒款，創造出以Fine Dining精緻餐飲為核心概念的美好用餐體驗。還有，台北漢來大飯店的「東方樓頂級粵菜」則由超過30年以上五星級飯店主廚與廚藝團隊，以精緻道地的粵菜為底，融合川、滬菜系元素，跳脫傳統框架，加入現代的思維，讓「頂級豪奢乾貨」攜手「庶民時令珍饈」重新演繹經典老菜，創造出「椰香佛跳牆」、「臘肉松茸煲菜飯」、「招牌叉燒皇」等別出心裁的特色料理，給喜愛美食的饕客全新的五感體驗。位在台北漢來大飯店3樓的東方樓面積高達233坪，122個座位包含64個小吃區座位和5個獨立包廂。餐廳以低調沈穩的藏青色為主體，室內裝潢由國際設計團隊精心打造，時尚風格裡的中式窗花設計，帶出低調典雅的風采，此外，餐具器皿也大量使用法國進口特訂款，不管是商務宴會或是聚會小酌，在這裡都能感受極致的品味與風格。除了兩大主題餐廳，商務人士和名媛仕女最愛的「大廳酒廊」，台北漢來大飯店則是提供單品咖啡、TWG精品茶、台灣在地茗茶、亞洲50大酒吧TCRC聯名調酒、日本威士忌的豐富飲品選單，還有五星級飯店特有的美味「牛三寶」牛肉麵、輕食簡餐和下午茶點。「日日烘焙坊」由國際烘焙比賽金牌主廚領軍，每日新鮮出爐各式麵包及蛋糕甜點，其中包括漢來經典穀物麵包、生吐司與多款糕餅禮盒、餅乾禮盒都能滿足送禮需求。

台北漢來大飯店 資訊

台北漢來大飯店試營運日期：2023/10/07

台北漢來大飯店正式開幕日：2023/12/12

台北漢來大飯店地址：台北市南港區經貿一路168號

台北漢來大飯店電話：02-2788-6868

台北漢來大飯店官網：https://www.grand-hilai.com.tw/