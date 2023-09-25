島語漢來海港升級版！漢來海港「島語」吃到飽9/27開放訂位，島語全新升級版最低1090元吃到飽、堅持以高價值取代高價格。
對於吃到飽控來說，當「島語」宣布9/27開放訂位的那一刻開始，2023年就是「吃到飽」競爭最兇猛的一年，也是吃到飽控最幸福的一年。以超高CP值吃到飽聞名台灣的「漢來海港」，為了接下來要開幕的「台北漢來大飯店」特別推出了全新漢來海港吃到飽升級版「島語」自助吃到飽餐廳，最低1090元吃到飽、堅持以高價值取代高價格。
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漢來美食集團表示，這一次全新的「島語自助餐廳」是旗下第二支吃到飽品牌，設定仍是主打異國料理百匯，當然海鮮一樣不會少，鱈場蟹腳、帝王蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道S級干貝、海膽，以及現流鮮魚生魚片等都是每日餐檯上必備鮮貨。同時，肉類的美國肋眼、戰斧豬排還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞，絕對能讓饕客眼睛一亮
同時，島語自助餐廳可容納280人，除了提供房客早餐之外，針對一般用餐顧客規劃午餐、下午餐和晚餐三個餐期。價位方面，平日午餐1,490元、下午餐1,090元、晚餐1,790元，價格最高的則是假日晚餐，為2,090元，訴求以中高價位即可享受頂級餐食與服務，堅持以高價值取代高價格。
漢來 島語自助吃到飽餐廳 餐廳資訊
座位數：280位
地點：台北市南港區經貿一路168號2樓 台北漢來大飯店
專線: 02-2788-1568
島語自助吃到飽餐廳 訂位資訊
開放訂位：2023年9月27日上午11時起
訂位專線：02-2788-1568
來美食APP：https://hilai.tw/kHWDi
餐價：
早餐：$890
午餐：平日$1,490、假日$1,790
下午餐：平日$1,090、假日$1,390
晚餐：平日$1,790、假日$2,090
以上均需外加10%服務費
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