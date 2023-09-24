秋蟹7選搶先看！秋天吃蟹正是時候「7間」人氣秋蟹料理，人氣秋蟹單點、必吃秋蟹吃到飽，搶攻秋天品蟹必吃清單。

秋天吃蟹一定不能錯過最好的「當令」時機，現在吃才能品嚐到肥美、飽滿的蟹肉、蟹膏，各家餐飲業者也為了搶秋天第一蟹的頭香，也紛紛推出限時的秋蟹料理，不論是經典秋蟹、還是創意粵式秋蟹料理，只要有蟹、就能吸引目光。窩客島整理出9月在站上最有人氣的7間秋蟹料理，搶攻秋天品蟹必吃清單。





網美系秋蟹上菜

打造出網美最喜歡、最有人氣的新派粵菜料理「玖尹」，為了搶攻網美系秋蟹必吃菜單，特別推出全新11道秋季蟹蟳料理，包含融合歐陸料理手法的冷菜「蟹黃慕斯千層棒」吃一口就讓人忘不了，還有注入江浙經典元素的「陳年花雕浸熟紅蟳」、「禿油蟹黃紅蟳撈飯」，不只是好吃、更好拍。同時，即日起至10/12點二道(含)以上活蟹料理，即享全桌88折優惠。



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新北老饕必吃秋蟹

板橋望月樓推出「一蟹知秋」季節限定新菜單，將從10月2日開賣到11月30日，除了有必吃超人氣新北萬里蟹之外，這一次還有體型壯碩的大沙公。不是萬里蟹的細緻鮮甜，還是沙公的肉實飽滿，都要讓老饕們吃過就忘不了。



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頤宮秋蟹總是訂不到位

頂級吃蟹老饕們等不及了！蟬聯六年米其林三星「頤宮」中餐廳終於推出季節限定「蟳蟹料理」，為了讓老饕們可以秋季品嚐到時令蟳蟹、又要同時能品嚐到最美味的料理，又要有最頂級的服務，米其林三星頤宮即日起至11/30推出6道季節限定蟳蟹料理，搶攻老饕們的秋蟹必吃清單。



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台北福華秋蟹吃到飽

吃到飽就是每一季都要推出新菜單才能吸引更多吃到飽控的目光，這一次台北福華彩虹座不只要讓吃到飽控有賺到的感覺，加碼推出超過50道螃蟹、海鮮料理吃到飽，並且再升級牛排，要讓吃到飽控秋季不只是有當季的海產可以品嚐，還有美味的大塊牛排可以吃。



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遠東Café秋蟹這一次很生猛

超人氣吃到飽餐廳遠東Café吃到飽，為了提供老饕們最多種類的秋蟹吃到飽，特別由新上任主廚林光輝與團隊打造出令人食指大動的「海陸盛宴」，除了有和牛吃到飽之外，還有各式秋蟹料理、迷你龍蝦蟹沙拉牛肉漢堡、清蒸藍蟹、什錦海鮮，搶攻秋季吃到飽必吃清單。



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六福中秋秋蟹烤肉8折

而必吃的炭烤蔬食，則有椒鹽香菇串、奶油杏鮑菇、橄欖油香草甜椒、黃金玉米條、原燒筊白筍、燒烤孜然夏南瓜等，除此之外的海鮮吧另有北海道生食級干貝、肥美生蠔、清蒸松葉蟹無限暢吃，多樣頂級海鮮美饌，應有盡有。此外還有中秋加碼的個人位上主菜「蒜味青醬烤龍蝦」，每一位成人均加贈一份，可品嚐Q彈鮮嫩的龍蝦。



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礁溪晶泉丰旅秋蟹之旅

由三燔礁溪主廚楊士賢規劃的「雪見沙公奶油燒鍋物套餐」，嚴選9至11月蟹肉最為肥美的進口鮮活沙公，並以日本北海道最夯奶油燒鍋方式進行料理。首先是將奶油與洋蔥拌炒，再加入高湯、時蔬以及主角沙公一同滾煮，讓蟹肉結合奶油香氣，最後再將富有高膳食纖維及植物性蛋白的日本長芋完美融入，展現日本道地傳統美味。搭配日本和牛紐約客、美國頂級去骨牛小排及西班牙伊比利豬等四種海陸頂級肉品，組合成令人垂涎三尺的秋季饗宴。



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