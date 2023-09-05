螃蟹牛排海鮮吃到飽！台北福華彩虹座「山珍海味蟹饗宴」超過50道海鮮、牛排吃到飽，搶攻秋季吃蟹吃到飽商機。
吃到飽就是每一季都要推出新菜單才能吸引更多吃到飽控的目光，這一次台北福華彩虹座不只要讓吃到飽控有賺到的感覺，加碼推出超過50道螃蟹、海鮮料理吃到飽，並且再升級牛排，要讓吃到飽控秋季不只是有當季的海產可以品嚐，還有美味的大塊牛排可以吃。
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台北福華彩虹座吃到飽，再次由，Ray主廚帶領他的創新烹飪團隊推出全新「山珍海味蟹饗宴」吃到飽活動，於即日起推出超過50道螃蟹、海鮮料理吃到飽，透過煎、蒸、烤、炸、煮等多種烹調方式，讓每一道海鮮料理好吃到停不下來，包括螃蟹、甜蝦、鮮嫩鮑魚、美味章魚及現烤生蠔等豪華食材，無限量品嚐。
同時，特別推薦其中，「西班牙海鮮燉飯」是本次多道菜色中的一大特別亮點。其使用傳統大燉鍋慢火烹煮，結合濃郁的海鮮湯底和細膩的米飯，帶來豪華又滿足的口感。此外，不容錯過的還有美國特級肋眼牛排和日式火焰牛舌，讓肉食愛好者有滿滿的幸福感。
台北福華彩虹座(Rainbow Terrace)
電話：02-2700-2323
地址：台北市大安區仁愛路三段160號1樓
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