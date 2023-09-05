吃到飽8折優惠！凱達百宴吃到飽自助餐推出「中秋雙饗烤宴」軍公教享8折優惠，再加碼引進「老濟安療癒青草茶吧」。
台北凱達大飯店百宴吃到飽自助餐廳，為了搶攻中秋吃到飽烤肉商機，特別推出應景中秋的「雙饗烤宴」，食材升級、飲品進階，挑戰Buffet界CP值天花板。同時，更在九月推出「軍公教」獨享8折優惠，一起為努力付出的軍職、教職、公職，打打氣。
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百宴自助餐廳10月底前午晚餐期間加碼應景中秋的「雙饗烤宴」，一次品嚐到大漠風情的宮廷蒙古烤肉與經典的BBQ燒烤派對，雙重享受，滿足民眾想大口吃肉的渴望。霸氣的現切爐烤肋眼牛排搭配營養的爐烤繽紛時蔬以及鮮甜肥美的蔥油照燒牡蠣，最後再用芝麻與燕麥系列的養生甜點為這場饗宴畫下完美的句點。周末美味再升級，炙燒生食干貝與天使紅蝦無限量供應。
此外，位處萬華的凱達，了解到一間青草茶店不僅是萬華人的傳統文化，更是傳遞人情的溫暖。台北凱達大飯店的百宴自助餐廳引進文青風「老濟安療癒青草茶吧」，每日供應3款甘雅芳口且養生的青草特調：青草茶、輕奢洛醇茶、元氣百倍茶，向來訪的賓客們傳遞著萬華區數百年延續至今的青草文化。
台北凱達大飯店百宴自助餐廳 8折優惠
活動期間：即日起-九月底
活動內容：軍公教享8折優惠
更多優惠：https://www.caesarmetro.com/zh-tw
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