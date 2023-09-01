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吃到飽27折餐券來了！寒舍集團「APP兩週年慶典」史上最狂27折餐券，加入會員送200元、加入會員再抽萬元住宿券。

2023-09-01 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：寒舍集團 人氣：1,806
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編輯 李維唐

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為了讓吃到飽控可以有更多的選擇，所以「寒舍集團」特別於9月1日至9月30日推出「APP兩週年慶典」優惠活動，其中最讓吃到飽控就是十二廚、探索廚房自助餐及川薈招牌菜，推出限量「27折餐券」最便宜400元有找，還有加入會員就送200元電子抵用券。

推薦閱讀：94元火鍋吃到飽！饗賓集團「小福利麻辣鍋」9月壽星優惠吃到飽，處女座、天秤座壽星「干貝免費吃」慶生趴要先衝。



寒舍集團表示，這一次活動最熱門的就是「27折餐券」，包含Buffet控最愛的台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」下殺至387元、百萬網友激推的寒舍艾美「探索廚房平日自助午餐券」只要507元，以及礁溪寒沐必嚐特色菜「川薈重慶水煮嫩肥牛」超激價384元，每週每組商品限量22張且每人限購乙張，售完為止。



同時，還加碼了社群活動，參加「歡慶APP兩歲生日」粉絲團活動，加入寒舍生活APP、按讚追蹤飯店的facebook專頁、按讚貼文、標記兩位朋友並留言獻上祝福，即可抽豪華住宿大獎，每館飯店臉書提供1組一泊一食住宿券，尊榮體驗寒舍集團食宿之旅。詳情請至寒舍生活App或各飯店官網。


 

 

寒舍集團「APP兩週年慶典」歡慶三重奏

活動日期：2023年9月1日至9月30日

第一重：「27折餐券」9月每週三下午2點於寒舍生活APP準時開賣，3組超低價餐券，每組商品每週僅限量22張，售完為止。
台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」387元
寒舍艾美「探索廚房平日自助午餐券」507元
礁溪寒沐「川薈重慶水煮嫩肥牛」384元

第二重：「獨家會員禮」9月1日至9月30日註冊成為寒舍生活APP會員，立即獲得「200元餐飲電子抵用券」。

第三重：「臉書按讚留言抽大獎」9月1日至9月30日至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐或寒居酒店的官方臉書粉絲團，參加「歡慶APP兩歲生日」貼文活動，就有機會抽中五星住宿券。

 

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吃到飽 27折 寒舍 艾美 more
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